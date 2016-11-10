​На принципах взаимной выгоды

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Ксения ЧЕРНИКА, Южно-Казахстанская область

Документ предполагает сотрудничество в различных сферах, включая социальную, недопущение сокращения рабочих мест и заработной платы работников, использование местных трудовых ресурсов. Сегодня 70% сотрудников компании из 12,5 тыс. человек проживают в Сузакском районе. Она закупает часть продукции, в частности металлическую тару, которая производится в индустриальной зоне села Чулак-Курган.

38% от общего объема мясной продукции, потребляе­мого по линии «Казатомпрома», производится местными животноводами. Между тем регион имеет все возможности для того, чтобы полностью снабжать компанию мясомолочной продукцией, овощами и фруктами.

До 2025 года нацкомпания обещает вложить в социально-экономическое развитие Южно-Казахстанской облас­ти 79 млрд тенге. В прошлом году АО «НАК «Казатомпром» передало на баланс местных исполнительных органов на безвозмездной основе 12 социальных объектов общей стоимостью 1 млрд 663 млн тенге. Кроме того, для строительства новых социальных объектов выделено 800 млн тенге. До конца текущего года планируется предоставить еще столько же.

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