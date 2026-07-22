Курултай - момент осознанного выбора

Выборы
Гульмира Байркенова, ассоциированный профессор кафедры юриспруденции Восточно-Казахстанского университета им. С.Аманжолова, кандидат юридических наук

Итак, уже 23 августа года Казахстан впервые в своей истории изберёт депутатов Курултая - высшего представительного органа, созданного на основе новой Конституции. Историческое значение этих выборов - не только в формировании первого состава нового конституционного института. Их главная особенность состоит в том, что депутаты Курултая впервые будут избраны исключительно по пропорциональной избирательной системе - по партийным спискам

В обществе уже звучат разные мнения. Одни считают, что такой порядок ограничивает возможность граждан быть избранными, другие рассматривают его как закономерный этап развития представительной демократии. Как специалист в области конституционного права, считаю такое многообразие взглядов естественным для демократического общества. Впрочем, любые общественные дискуссии должны основываться, прежде всего, на правовых принципах.

Замечу, что конституционные избирательные права граждан не изменились. Изменился лишь механизм их реализации. Конституция Республики Казахстан гарантирует каждому гражданину право участвовать в выборах и формировании представительных органов государственной власти. Следовательно, новая избирательная модель не ограничивает права граждан, а предлагает иную форму их реализации.

Пропорциональная избирательная система широко применяется в современных демократических государствах. По ней формируются представительные органы власти в Испании, Нидерландах, Австрии, Бельгии, Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии и других странах. Германия и Новая Зеландия используют смешанную модель. Это говорит о том, что партийное представительство на сегодня одна из наиболее распространенных и эффективных моделей современной демократии.

Почему многие государства делают выбор именно в пользу пропорциональной системы?

Потому что современное государство решает всё более сложные и взаимосвязанные задачи: в экономике, социальной сфере, образовании, здравоохранении, экологии, цифровизации и национальной безопасности. Для их последовательного решения необходима работа не отдельных политиков, а команд, объединенных общей программой, идеологией и коллективной ответственностью.

Именно поэтому в современном парламентаризме ключевую роль играют партийные фракции. Формально статус депутата, избранного по одномандатному округу, и депутата, избранного по партийным спискам, одинаков. Но законодательная практика показывает, что реализовывать инициативы значительно эффективнее, когда за ними стоит команда, способная обеспечить поддержку большинства.

Поэтому парламент XXI века - это, в первую очередь, площадка, на которой конкурируют различные программы развития государства.

При этом, важное значение в такой системе приобретает программа политической партии. Это не просто набор предвыборных обещаний, а официальный политический документ. Именно он определяет идеологические принципы, общественные ценности, приоритеты госполитики и механизмы их реализации. Именно по программе соотечественник оценивает, каким партия видит будущее страны, а после выборов - насколько ей удалось выполнить взятые на себя обязательства.

Поэтому 23 августа наши граждане будут голосовать не только за конкретных кандидатов, но и политическую программу, команду и силу, готовую взять ответственность за ее реализацию.

В этих условиях возрастает и ответственность самого избирателя. Если раньше многие ориентировались прежде всего на известность кандидата или его авторитет, то сейчас нужно оценивать программу партии, профессиональный уровень кандидатов, их жизненный опыт, общественную репутацию и готовность нести ответственность перед обществом.

Иногда можно услышать мнение: «Если я не состою в политической партии, значит, не могу влиять на политическую жизнь страны». На мой взгляд, это ошибочное представление.

Опыт развитых демократических государств показывает, что большинство граждан не являются членами политических партий. Тем не менее они активно участвуют в общественной жизни: работают в общественных советах, обсуждают законопроекты, инициируют общественные проекты, взаимодействуют с депутатами и осуществляют общественный контроль. Демократия не ограничивается днём голосования. Это культура постоянного участия казахстанцев в жизни республики.

Партийная система также никому не закрывает путь в политику. Напротив, она объединяет людей со схожими взглядами и ценностями, и позволяет вместе участвовать в выработке госполитики.

Сегодня информационные технологии помогают избирателям сделать действительно осознанный выбор. Программы партий, сведения о кандидатах, общественные дискуссии, прямые эфиры и встречи находятся в открытом доступе. Поэтому осознанный выбор - это не только участие в голосовании, но и готовность изучать информацию, анализировать ее и принимать ответственное решение.

Поэтому я считаю, что выборы в Курултай - это не просто очередная электоральная кампания. Это важный этап в новой конституционной модели, успешность которой зависит не только от политических партий, но и от уровня правовой культуры самих соотечественников.

Казахская народная мудрость гласит: «Кеңесіп пішкен тон келте болмайды». Ее смысл остается актуальным и сегодня: решения, определяющие судьбу народа, должны приниматься на основе общественного согласия, открытого диалога и осознанного выбора.

Не менее актуальна и другая народная мудрость: «Ел боламын десең, бесігіңді түзе». Сегодня ее можно продолжить словами: «Ел боламын десең, сайлау мәдениетіңді түзе». Потому что правовое государство определяется не количеством принятых законов, а уважением граждан к Конституции, закону и демократическим институтам.

Конституция предоставляет каждому гражданину право выбора. Осознанное осуществление этого права - гражданский и конституционный долг каждого из нас.

23 августа казахстанцы будут голосовать не только за политические партии. Они будут определять дальнейший путь развития страны, ее ценности и приоритеты государственной политики. Именно поэтому выборы в Курултай станут важным показателем политической зрелости общества, уровня правовой культуры и ответственности граждан за будущее Казахстана.

Осознанный выбор, как мы понимаем, основа зрелого общества. А ответственный избиратель - главная опора правового государства.

#выборы #Казахстан #курултай

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