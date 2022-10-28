На принципах законности и открытости

В день выборов координировать деятельность наблюдателей будут оперативные республиканский и региональные штабы Центра непартийного наблюдения.

Председатель Центра непартийного наблюдения Толеген Кунадилов на пресс-конференции в Астане отметил, что главная их цель в наблюдении за выборами заключается в обеспечении законнос­ти и справедливости всего избирательного процесса, соблюдения принципов открытости и гласности голосования.

– 22 сентября мы объявили, что будем принимать активное участие в наблюдении за выборами. Сформированы рес­публиканский и региональные штабы. Мы провели около 80 обучающих мероприятий в онлайн- и офлайн-форматах с охватом более 10 тысяч человек. Обучаем наблюдателей в рамках мировых стандартов и действующего законодательства. Мы понимаем всю сложность избирательной кампании, поэтому полагаемся на опытных, знающих свои права и четко понимающих свои обязанности в качестве наблюдателей людей, которые постараются дать максимально объективную оценку выборному процессу, – сказал Толеген Кунадилов.

Центр непартийного наб­людения принимает системное участие в наблюдении за избирательными процессами страны с 2021 года. На нынешних выборах центр планирует охватить наблюдением все избирательные участки по Казахстану. Во всех регионах сформирован пул наблюдателей.

Особое внимание в процессе обучения уделяется основам выборного законодательства. Наряду с правами и обязаннос­тями наблюдателей лекторы разъясняют, как фиксировать нарушения и решать спорные вопросы, возникающие на избирательных участках. Разработаны методические материалы – рабочий блокнот наблюдателя, памятки, извлечения из законодательства о выборах, правила наблюдения за ходом выборов, обязанности и ответственность наблюдателей и другие материалы.

С начала агитационного периода представители Цент­ра непартийного наблюдения провели серию встреч с руководителями штабов кандидатов в президенты Жигули Дайрабаева, Мейрама Кажикена, Каракат Абден, Салтанат Турсынбековой, Нурлана Ауесбаева. Членам партий озвучена четкая позиция центра о недопустимости нарушения свободы волеизъявления граждан. Аналогичные обсуждения проходят на региональном уровне. Также запланированы встречи с представителями зарубежных электоральных обозревателей.

– Что касается процесса наблюдения, мы нацелены на мониторинг всего электорального периода как во время агитации, так и в день голосования. Мы разъясняем наблюдателям правила агитации, принципы равноправия кандидатов и другие нормы и намерены четко следить за их соблюдением, – акцентировал внимание Толеген Кунадилов. – За 20 дней до выборов будем проводить мониторинг на самих избирательных участках. В день выборов с шести утра планируем охватить все участки по всей стране и будем освещать в СМИ и соцсетях текущую ситуацию. А уже 21 ноября соберем всю информацию о нарушениях и дадим свою оценку.

Теперь, чтобы стать наблюдателем на выборах, помимо удостоверения личности обязательно нужно иметь направление из неправительственной организации или общественного объединения. Только в столице планируется привлечь около 2 тыс. наб­людателей, средний возраст которых 25–30 лет.Молодежь проявляет большой интерес к процессу наблюдения, и в центре стараются не просто их обучить, но и рассказать о конкретных примерах и кейсах.

По словам Толегена Кунадилова, если в 2010 году в качестве наблюдателей участ­вовало 29 тыс. человек, то в 2019-м – 45 тыс., а в 2021-м на парламентских выборах – уже 74 тыс. человек.

– Интерес общества растет. И чем больше гражданское общество будет принимать участие в наблюдении, тем больше шансов, что выбор граждан будет защищен законом, – резюмировал Толеген Кунадилов.

Третьего ноября Центр непартийного наблюдения планирует представить всем заинтересованным Кодекс этики наблюдателей и нап­равить его в Центральную избирательную комиссию для работы. Главное – наб­людатели должны соблюдать принципы законности и открытости, а также быть беспристрастными ко всем кандидатам.