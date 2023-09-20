На пути к здоровой нации

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Николай Николаев

Через популяризацию здорового образа жизни и развитие спорта среди подрастающего поколения мы сможем улучшить здоровье нации.

Сделать акцент на этом вопросе не раз призывал Президент, внимание на проблеме всегда фокусируют ученые и эксперты в области здравоохранения и образования.

В региональном офисе ООН прошла организованная представительством ЮНЕСКО консультативная встреча-конференция для представителей ряда международных организаций и образовательных учреждений Алматы по вопросам продвижения политики качественного физического воспитания в Казахстане.

Напомним, проект КФВ активно поддерживает Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Респуб­лики Казахстан. Он реализуется с мая по декабрь 2023 года в рамках Меморандума о взаимопонимании между РГКП «Национальный научно-практический центр физической культуры» Министерства просвещения и кластерным бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану.

Перед участниками встречи выступила модератор мероприя­тия, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографичес­кой политике при Президенте РК Елена Тарасенко.

– Именно от ваших знаний и умений зависит здоровье подрастающего поколения, а значит, и здоровье нации, – сказала она, обращаясь прежде всего к учителям физической культуры в школах. – Главная задача участников встречи – ознакомление с методологией ЮНЕСКО в облас­ти качественного физического воспитания. Инвестирование в качественное физическое воспитание – это инвестиции в гендерное равенство, инклюзивность, хорошее здоровье и благополучие, качественное образование и возможности трудоустройства.

Программный специалист по вопросам социальных и гуманитарных наук ЮНЕСКО Максат Байбеков в своем докладе отметил, что инициатива ЮНЕСКО совместно с научно-практичес­ким центром физической культуры основывается на таких принципах, как инклюзивность и гендерное равенство. Каждый учащийся должен иметь возможность для занятий качественным физическим воспитанием независимо от своих возможностей.

По мнению экспертов, аналитическое изыскание, проведенное в рамках проекта, выявило ряд вопросов, на которые следует обратить внимание, в том числе при разработке политики качественного физического воспитания в Казахстане. Это, в частности, несоответствие теории и практики, недостаточное проведение фундаментальных и социологических исследований по проблемам студенческой и школьной физической культуры и спорта.

#здравоохранение #здоровье #ЗОЖ

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