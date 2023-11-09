На ремонт уже отремонтированных дорог пытались потратить 1,7 млрд тенге в Кызылорде

Общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Нарушения выявила прокуратура

Фото: пресс-служба прокуратуры Кызылординской области

Прокуратура Кызылорды не допустила необоснованного расходования 1,7 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Отмечается, что при проведении анализа соблюдения законности в сфере государственных закупок установлены факты выделения бюджетных средств на капитальный ремонт дорог, ранее проходившие процедуру текущего ремонта.

В результате вмешательства прокуратуры путем отмены государственных закупок пресечено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму 1,7 млрд. тенге.

"В частности, в 2020г. по улице Батырбаева сельского округа Кызылжарма г.Кызылорда проведен средний ремонт на сумму 49 млн тенге. Согласно п.4.1 "Рекомендации по назначению межремонтных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог, в том числе обстановки пути после строительства, реконструкции, капитального, среднего и текущего ремонта" межремонтный срок на проведение капитального ремонта составляет 6-9 лет (утвержден приказом председателя КАД №131 от 21.12.2018г.). Вопреки указанным требованиям, в текущем году акиматом сельского округа Кызылжарма выделены бюджетные средства и объявлены государственные закупки на проведение капитального ремонта улицы Батырбаева на сумму 653,9 млн тенге", - сообщили в прокуратуре.

По данным пресс-службы, аналогичные нарушения выявлены при выделении бюджетных средств на капитальный ремонт улиц Абенова, Досхожина и Сексенбаева сельского округа Кызылжарма г.Кызылорда на общую сумму 1 млрд. тенге.

По результатам принятых мер отменены 4 конкурса о проведении государственных закупок на общую сумму 1,7 млрд. тенге.

#проверка #нарушения #прокуратура #госзакупки #Кызылординская область #ремонт дорог #трата денег

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