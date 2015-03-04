На резервной арене Статьи 799 Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

Фото с сайта БК "Автодор"

Директорат Единой лиги ВТБ внес изменения в календарь регулярного чемпионата, касающиеся места проведения двух домашних матчей "Астаны", – с "Нижним Новгородом" (8 марта) и казанским УНИКСом (14 марта).



В связи с тем что основная арена клуба в столице в эти дни будет занята, игры пройдут в Караганде на резервной арене – в спорткомплексе "Жастар". Зная, как умеют болеть в этом городе, можно не сомневаться, что наша дружина, отстаивающая честь страны на международной арене, получит солидную поддержку. Ну а пока "Астана" провела очередную выездную игру в рамках лиги. Казахстанцы в Саратове встречались с местным "Автодором" и одержали убедительную победу со счетом 94:83.



Столичный коллектив снял вопросы об исходе поединка еще в первой половине встречи, добившись преимущества в 24 очка. После большого перерыва хозяева предприняли массированную атаку, пытаясь переломить ситуацию. Но их действия особым успехом не увенчались – россиянам удалось лишь сократить разрыв в счете.



Самым результативным в составе "Астаны" вновь стал защитник Джерри Джонсон, набравший 22 очка, сделав 5 подборов и 8 передач. Его партнеры по команде Рашид Махалбашич и Никлас Каньер-Медли принесли в копилку команды по 16 очков. У "Автодора" дабл-дабл оформили Кирилл Фесенко (21 очко и 10 подборов) и Кортни Фортсон (12 очков и 13 передач), но они свою команду не спасли.



Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ "Астана", одержавшая вторую победу подряд, проведет дома 4 марта против "Красных Крыльев". Затем ее ждет Караганда.