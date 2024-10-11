Фиктивные счета-фактуры на 6,4 млрд тенге: 17 должностных лиц наказали в Шымкенте

По данному факту начато досудебное расследование, материалы переданы в Департамент экономических расследований.

«Прокуратурой города в целях возмещения причиненного ущерба государству инициировано 4 иска в суд, которые находятся на стадии рассмотрения. По акту надзора прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечено 17 должностных лиц уполномоченного органа», - говорится в сообщении на сайте прокуратуры города Шымкент.