Фиктивные счета-фактуры на 6,4 млрд тенге: 17 должностных лиц наказали в Шымкенте
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Прокуратура Шымкента выявила факты выписки недобросовестными компаниями счетов-фактур без фактического выполнения работ на сумму более 6,4 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК
По данному факту начато досудебное расследование, материалы переданы в Департамент экономических расследований.
«Прокуратурой города в целях возмещения причиненного ущерба государству инициировано 4 иска в суд, которые находятся на стадии рассмотрения. По акту надзора прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечено 17 должностных лиц уполномоченного органа», - говорится в сообщении на сайте прокуратуры города Шымкент.
Работа в этом направлении продолжается.