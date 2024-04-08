На телефоны «горячей линии» МЧС поступило более тысячи звонков

Паводки
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Гульмира Кунапия
корреспондент

МЧС опубликовало телефоны горячей линии в Астане и регионах в связи с паводками, передает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

На телефоны «Горячей линии» поступило 1 093 звонков, оказана экстренная психологическая помощь – 74.
 
Телефоны горячей линии:
 
Министерство по чрезвычайным ситуациям - 8 717 2 70 41 14;

ДЧС области Абай – 8 722 2 35 38 31;

ДЧС Акмолинской области – 8 716 2 52 55 14;

ДЧС Актюбинской области – 8 713 2 54 86 57;

ДЧС Атырауской области – 8 712 2 45 41 47, 8 712 2 45 07 00;

ДЧС Западно-Казахстанской области – 8 711 2 55 40 88;

ДЧС Карагандинской области – 8 721 2 51 72 23;

ДЧС Костанайской области - 8 714 2 50 19 60;

ДЧС Кызылординской области – 8 724 2 24 41 61;

ДЧС Северо-Казахстанской области – 8 715 2 52 25 2916:29.

Напомним, с начала паводкового периода спасено более 76 тысяч человек. 

#паводки #люди #МЧС #помощь #вызов #горячая линия

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