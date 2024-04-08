На телефоны «горячей линии» МЧС поступило более тысячи звонков

МЧС опубликовало телефоны горячей линии в Астане и регионах в связи с паводками, передает Kazpravda.kz
На телефоны «Горячей линии» поступило 1 093 звонков, оказана экстренная психологическая помощь – 74.
Телефоны горячей линии:
Министерство по чрезвычайным ситуациям - 8 717 2 70 41 14;
ДЧС области Абай – 8 722 2 35 38 31;
ДЧС Акмолинской области – 8 716 2 52 55 14;
ДЧС Актюбинской области – 8 713 2 54 86 57;
ДЧС Атырауской области – 8 712 2 45 41 47, 8 712 2 45 07 00;
ДЧС Западно-Казахстанской области – 8 711 2 55 40 88;
ДЧС Карагандинской области – 8 721 2 51 72 23;
ДЧС Костанайской области - 8 714 2 50 19 60;
ДЧС Кызылординской области – 8 724 2 24 41 61;
ДЧС Северо-Казахстанской области – 8 715 2 52 25 2916:29.
Напомним, с начала паводкового периода спасено более 76 тысяч человек.