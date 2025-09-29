Легендарный тренер, воспитавшая более десяти олимпийских чемпионов, впервые приедет на турнир памяти Дениса Тена. Татьяну Тарасову связывали профессиональные и личные отношения с известным казахстанским фигуристом, сообщает Kazpravda.kz

Фото: https://www.instagram.com/t.a.tarasova

Ожидается, что Татьяна Анатольевна примет участие в пресс-конференции и посетит Академию фигурного катания в Алматы.

Этап престижной серии ISU Challenger Series, в которую входит турнир Denis Ten Memorial Challenge 2025, соберет более 150 спортсменов из 25 стран: от США до Китая.

Как сообщили в оргкомитете, составлен список участников, среди которых титулованные фигуристы: американец Джейсон Браун, азербайджанский лидер Владимир Литвинцев, грузин Ника Эгадзе, канадка Мэделин Скизас, китайская звезда Чжу И и сборная Казахстана во главе с Диасом Жиренбаевым.

В программе четырех дней турнира: соревновательный этап по спортивным категориям фигурного катания, встречи и мастер-классы профессиональных атлетов. Кульминацией события станет гала-шоу «С мечтой на Олимп», на котором кроме четверки победителей турнира выступят ведущие фигуристы Казахстана. Вход на все соревновательные дни свободный, стоимость билетов на показательные выступления составит от двух до десяти тысяч тенге.

Организаторы турнира – фонд Denis Ten Foundation и Казахстанский союз фигурного катания. Для его гостей подготовлена насыщенная программа пребывания в южном мегаполисе.

Denis Ten Memorial Challenge заявляется не только как спортивное событие, но и культурный проект, созданный для сохранения памяти о выдающемся казахстанском фигуристе Денисе Тене.