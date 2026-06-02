С семью медалями и рекордом завершил Казахстан юниорский ЧА по легкой атлетике

Юниорская сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате Азии по легкой атлетике, который прошёл в Гонконге

На континентальном первенстве национальная команда завоевала одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Максим Сажнев стал победителем ЧА в метании диска, показав 60,45 метра. Этот результат стал новым рекордом Казахстана в возрастной категории U20, отметили в НОК.

Анна Черкашина (прыжки с шестом), а также женская сборная в эстафете 4х400 метров стали серебряными призёрами турнира.

Бронзовые медали завоевали Мария Щипачева (тройной прыжок), Алина Головина (бег на 100 метров с барьерами), Маргарита Косинова (бег на 400 метров с барьерами) и Аскар Омирзак (десятиборье).