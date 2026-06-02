Впервые принимали Евразийскую лигу

В Таразе завершился второй тур клубно-командного чемпионата Казахстана Евразийской лиги по настольному теннису.

Масштабные состязания объединили 28 сильнейших команд из всех областей республики и коллективы столиц Азербайджана и Узбеки­стана.­ В течение четырех дней в городском центре гимнастики и настольного тенниса шли матчи среди мужских команд второй и третьей лиг.

– Тараз впервые принял у себя игроков Евразийской лиги. На соревнования международного значения приехали более

90 участников, которые показали очень высокий уровень подготовки. Львиную долю составили представители Казахстана, прибывшие из Астаны, Алматы, Усть-Каменогорска, Шымкента, Актобе, Уральска, Костаная и Павлодара, – отметил главный судья Жамбылской области, старший тренер молодежной сборной региона Ислом Моминов.

Матчевые игры проходили в формате три на три. Та команда, которая быстрее достигала успеха в трех партиях, объявлялась победительницей. При спорном счете проводилась парная встреча. Болельщики наблюдали за динамичными розыгрышами, яркими эмоциями спортсменов и напряженной борьбой за каж­дое очко.

Судьи отмечают растущий интерес к этому виду спорта в странах Евразийского региона. По традиции в фаворитах держатся воспитанники карагандинской школы. Кроме того, хорошие результаты показывает семья Герасименко из Астаны. Турнир не только способствует популяризации настольного тенниса среди местной молодежи, но и укрепляет статус Тараза как надежной международной диалоговой площадки.

Член команды «ВКО-1» из Усть-Каменогорска Нурдаулет Азаматулы занимается настольным теннисом больше четырех лет и планирует продолжать:

– Я выбрал этот вид спорта, потому что меня привлекли высокая скорость и быстрая реакция. К тому же хотелось пойти по стопам своего отца – он кандидат в мастера спорта по настольному теннису.

Особое внимание болельщиков приковано к борьбе в турнирных таблицах. Третий этап соревнований пройдет осенью в Алматы, а окончательный результат объявят только после четвертого тура зимой в Усть-Каменогорске, где будут сыграны заключительные партии.