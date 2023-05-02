На угнанном внедорожнике хозяина перевернулся рабочий в Жетысу

Пьяного автоугонщика задержали на республиканской трассе в Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

Факт зарегистрирован в Кербулакском районе, где близ перевала Архарлы 1 мая произошло ДТП с Toyota Land Cruser Prado.

За рулем внедорожника в алкогольном подпитии был 38-летний житель села Когалы.

При выяснении обстоятельств дорожной аварии полицейские установили, что мужчина угнал внедорожник у своего работодателя.

«Внедорожник был угнан с территории крестьянского хозяйства, расположенного на указанной местности, где мужчина подрабатывал в качестве наемного рабочего. Авто принадлежит владельцу фермы. При выезде на трассу подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, совершает ДТП на угнанной автомашине. Сейчас решается вопрос о водворении задержанного под стражу», – сообщили в полиции Кербулакского района.

Досудебное расследование проводится по уголовным статьям «Угон» и «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения».