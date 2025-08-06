В департаменте Од площадь пожара достигла десяти тысяч гектаров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
Площадь лесного пожара во французском департаменте Од на юге страны продолжает расти и уже достигла 10 тысяч гектаров, заявил представитель коммуны Нарбон в составе департамента Реми Ресьё.
Ранее сообщалось, что огонь распространился на 5 тысяч гектаров. Для борьбы с ним задействовали более 1,2 тысячи пожарных и 16 единиц воздушной техники. Два человека пострадали, один из них находится в критическом состоянии из-за полученных ожогов.
«На настоящий момент 10 тысяч гектаров было пройдено огнем», - заявил Ресьё в эфире телеканала BFMTV.
По данным властей департамента, семь пожарных получили травмы, более 4,8 тысячи домохозяйств остались без электричества. Около 30 машин сгорели, восемь жилых домов были затронуты пламенем, передает BFMTV.
В конце июля французское МВД сообщало, что 16 тысяч гектаров территории было пройдено огнем в стране с начала 2025 года в результате лесных пожаров, вызванных сильной жарой.
В начале июля крупный лесной пожар в департаменте Од на юге Франции охватил более двух тысяч гектаров, он был локализован на третий день. В то же время, другой крупный пожар на юге страны охватил более 700 гектаров и достиг Марселя, около 100 человек пострадали. Огонь затронул порядка 70 жилых домов. Рейсы в аэропорту города были приостановлены из-за густого дыма.
В начале июля сообщалось о мощных лесных пожарах в Испании, Франции, Турции и Канаде.