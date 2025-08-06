В департаменте Од площадь пожара достигла десяти тысяч гектаров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Площадь лесного пожара во французском департаменте Од на юге страны продолжает расти и уже достигла 10 тысяч гектаров, заявил представитель коммуны Нарбон в составе департамента Реми Ресьё.

Ранее сообщалось, что огонь распространился на 5 тысяч гектаров. Для борьбы с ним задействовали более 1,2 тысячи пожарных и 16 единиц воздушной техники. Два человека пострадали, один из них находится в критическом состоянии из-за полученных ожогов.

«На настоящий момент 10 тысяч гектаров было пройдено огнем», - заявил Ресьё в эфире телеканала BFMTV.

По данным властей департамента, семь пожарных получили травмы, более 4,8 тысячи домохозяйств остались без электричества. Около 30 машин сгорели, восемь жилых домов были затронуты пламенем, передает BFMTV.

В конце июля французское МВД сообщало, что 16 тысяч гектаров территории было пройдено огнем в стране с начала 2025 года в результате лесных пожаров, вызванных сильной жарой.

В начале июля крупный лесной пожар в департаменте Од на юге Франции охватил более двух тысяч гектаров, он был локализован на третий день. В то же время, другой крупный пожар на юге страны охватил более 700 гектаров и достиг Марселя, около 100 человек пострадали. Огонь затронул порядка 70 жилых домов. Рейсы в аэропорту города были приостановлены из-за густого дыма.