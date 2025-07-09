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Мощные лесные пожары вспыхнули на севере Испании и юге Франции. Из-за этого во вторник, 8 июля, был закрыт аэропорт во французском Марселе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Благодаря масштабной операции, в которой были задействованы 800 пожарных и самолеты для тушения огня, пожар удалось взять под контроль, заявил глава МВД Франции Брюно Ретайо.

По предварительным данным, в Марселе обошлось без жертв, в то же время легко пострадали 110 человек, среди них около 30 пожарных и полицейских. Огонь распространился на площади в 700 гектаров и повредил 63 жилых здания, 10 из них полностью сгорели. 400 человек были эвакуированы. Сообщается, что пожарные будут тушить огонь всю ночь.

В Испании пожары уничтожили три тысячи гектаров леса.

Большая часть Испании находится в состоянии повышенной готовности к лесным пожарам. В стране был зафиксирован самый жаркий июнь с начала метеонаблюдений. Особенно серьезной была ситуация в регионе Каталония, где лесные пожары уничтожили растительность на площади три тысячи гектаров. В тушении огня были задействованы более 300 пожарных и военных, однако операцию затруднял сильный ветер. В каталонском муниципалитете Таррагона из-за опасности пожаров власти призвали не покидать свои дома 18 тысяч человек.

Согласно данным Европейской лесной пожарной информационной системы (Effis), в 2022 году Испания стала наиболее пострадавшей от лесных пожаров страной в Европе. В тот год в результате 500 пожаров сгорела растительность на площади более 300 тысяч гектаров. В 2025 году в Испании уже было уничтожено около 21 тысячи гектаров.

Ранее сообщалось о мощных лесных пожарах в Турции.