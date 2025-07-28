Мощные лесные пожары охватили турецкую Бурсу

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Стало известно об эвакуации более 1,7 тыс. человек из-за пожаров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия  

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Лесные пожары, бушующие в Турции уже несколько недель, охватили территорию четвертого по величине города страны — Бурсы, в результате чего один человек погиб и более 1,7 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

«Лесные пожары, бушующие в Турции уже несколько недель, создали угрозу четвертому по величине городу страны, в результате чего более 1,7 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, а один пожарный погиб», — говорится в публикации.

По словам мэра Бурсы Мустафы Бозбея, пожарный скончался в результате сердечного приступа при исполнении служебных обязанностей. Он добавил, что пламя уже уничтожило 3 тыс. га вокруг города.

Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы отметил, что ранее, 26 июля, пожарные по всей стране столкнулись с 84 пожарами. Наибольшей угрозе подвергся северо-запад страны, включая город Карабюк. По данным газеты, причинами пожаров стали высокие температуры, засушливые условия и сильные ветры, которые способствовали возникновению возгораний.

Правительство Турции обратилось за помощью к членам — странам Евросоюза (ЕС). Ожидается, что Чехия, Словакия, Франция, Венгрия и Швеция окажут помощь в ликвидации возгораний.

Накануне газета Milliyet сообщила, что пожар в лесной зоне турецкого города Бурсы между районами Гюрсу и Кестель подошел к жилым домам. По информации газеты, несколько человек оказались заперты в окружении огня. Также пострадали несколько автомобилей, а в карьерах, расположенных в этом районе, раздавались взрывы.

Ранее сообщалось о мощных пожарах во Франции, Испании и Канаде.

#Турция #пожар #катастрофа #Бурса

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