Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Чрезвычайное положение в канадской провинции Манитоба было объявлено во второй раз в этом году из-за лесных пожаров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Миллионам американцев, проживающих в штатах Среднего Запада, рекомендовано не выходить на улицу, чтобы не вдыхать дым от лесных пожаров, который добрался до региона из Канады», - пишет издание Newsweek.

Отмечается, что лесные пожары в Канаде создали облако токсичного дыма, которое пересекло границу и проникло в США, где оно влияет на качество воздуха. Примерно 22 миллиона человек в Миннесоте, Висконсине и Мичигане находятся в зоне общенациональных предупреждений о качестве воздуха, которые будут действовать до понедельника.

Ранее сообщалось о мощных лесных пожарах в Испании, Франции и Турции.