– Символично, что открытие нынешнего фестиваля проходит в центре искусств «Атамекен», – сказал заместитель акима области Каиржан Мендигалиев. – «Атамекен» – сак­ральное слово для каждого казаха, оно переводится как «земля предков» и выражает глубокую связь человека со своей исторической родиной, корнями.

Тимбилдинги, языковые тренинги, мастер-классы по домбре, вокалу, хореографии, национальным ремеслам, лекции, экскурсии по достопримечательностям Уральска, встречи с предпринимателями, выпускающими продукцию в этностиле, – вся программа фестиваля была направлена на установление тесных социально-культурных связей с представителями казахских диаспор Российской Федерации, оказание им методической и организационной поддержки в изучении родного языка, культуры и традиций. Так, в программу вошли экскурсии в областной центр культуры и искусства им. Кадыра Мырза Али, в мемориальный музей им. Маншук Маметовой, лекции, посвященные жизни и творчеству Абая и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фестиваль совпал с мероприятиями, проходящими в рамках Дня города. Незабываемые впечатления подарил гостям вечер классичес­кой музыки «Әуенге толы Ақжайық түні», сос­тоявшийся в амфитеатре на площади Первого Президента.

На языковом тренинге автор трехтомника «Ситуативный казахский» Канат Тасибеков представил свою методику, которая, по его словам, как нельзя лучше подходит для взрос­лых русскоязычных людей, желающих изучать язык в контексте обычаев, традиций, системы ценностных ориентиров казахского народа.

– Казахи – традиционалисты. Мы в каждой традиционной ситуации говорим определенные фразы. Если освоить эти ситуации с языковой позиции, словарный запас заметно возрастет. При этом человек с самого начала будет говорить правильно, красиво, так как эти выражения прошли через сито веков. Для взрослых язык нужен в первую очередь, чтобы выглядеть достойно в традиционных ситуациях: на именинах, свадьбах, похоронах, во время проведения обрядов. Когда человек это освоит, он начинает дальше пополнять свой словарный запас.

К слову, если в прошлый раз гостями фестиваля была молодежь, то теперь приглашены работники культуры, члены казахских этнокультурных центров.

– В городе Энгельсе, это в Саратовской облас­ти, я обучаю детей национальным казахским танцам. С октября буду вести языковые курсы, – рассказывает член казахского культурного центра «Казахстан» города Саратова Айгул Мендгалиева. – Мы не первый год приезжаем на этот фестиваль. Это отличная площадка для обмена опытом, получения новых знаний, которые мы обязательно внедряем в своей работе.

В этом году впервые участие в фестивале приняли представители казахской диаспоры Волгоградской области. Член казахского этнографического центра «Алтын нұр» Галым Хантаев дома, в поселке Эльтон, дает уроки домбры, проводит со школьниками занятия по казахскому языку.

– В нашей семье сохранили язык благодаря нашей бабушке. Она настаивала, чтобы дома и при любом удобном случае мы говорили на казахском, – рассказал гость. – Сегодня среди моих односельчан много взрослых, которые, хотя и понимают родной язык, затрудняются­ говорить. Считаю, что никогда не поздно начать изучение. Надеюсь, в следующий раз наша делегация будет многочисленнее.