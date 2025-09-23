На земле предков Культура 23 сентября 2025 г. 1:30 5 Наталия Портнягина собственный корреспондент по ЗКО В шестой раз в Приуралье встречали участников международного фестиваля «Алтын көпір». фото автора – Символично, что открытие нынешнего фестиваля проходит в центре искусств «Атамекен», – сказал заместитель акима области Каиржан Мендигалиев. – «Атамекен» – сакральное слово для каждого казаха, оно переводится как «земля предков» и выражает глубокую связь человека со своей исторической родиной, корнями. Тимбилдинги, языковые тренинги, мастер-классы по домбре, вокалу, хореографии, национальным ремеслам, лекции, экскурсии по достопримечательностям Уральска, встречи с предпринимателями, выпускающими продукцию в этностиле, – вся программа фестиваля была направлена на установление тесных социально-культурных связей с представителями казахских диаспор Российской Федерации, оказание им методической и организационной поддержки в изучении родного языка, культуры и традиций. Так, в программу вошли экскурсии в областной центр культуры и искусства им. Кадыра Мырза Али, в мемориальный музей им. Маншук Маметовой, лекции, посвященные жизни и творчеству Абая и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль совпал с мероприятиями, проходящими в рамках Дня города. Незабываемые впечатления подарил гостям вечер классической музыки «Әуенге толы Ақжайық түні», состоявшийся в амфитеатре на площади Первого Президента. На языковом тренинге автор трехтомника «Ситуативный казахский» Канат Тасибеков представил свою методику, которая, по его словам, как нельзя лучше подходит для взрослых русскоязычных людей, желающих изучать язык в контексте обычаев, традиций, системы ценностных ориентиров казахского народа. – Казахи – традиционалисты. Мы в каждой традиционной ситуации говорим определенные фразы. Если освоить эти ситуации с языковой позиции, словарный запас заметно возрастет. При этом человек с самого начала будет говорить правильно, красиво, так как эти выражения прошли через сито веков. Для взрослых язык нужен в первую очередь, чтобы выглядеть достойно в традиционных ситуациях: на именинах, свадьбах, похоронах, во время проведения обрядов. Когда человек это освоит, он начинает дальше пополнять свой словарный запас. К слову, если в прошлый раз гостями фестиваля была молодежь, то теперь приглашены работники культуры, члены казахских этнокультурных центров. – В городе Энгельсе, это в Саратовской области, я обучаю детей национальным казахским танцам. С октября буду вести языковые курсы, – рассказывает член казахского культурного центра «Казахстан» города Саратова Айгул Мендгалиева. – Мы не первый год приезжаем на этот фестиваль. Это отличная площадка для обмена опытом, получения новых знаний, которые мы обязательно внедряем в своей работе. В этом году впервые участие в фестивале приняли представители казахской диаспоры Волгоградской области. Член казахского этнографического центра «Алтын нұр» Галым Хантаев дома, в поселке Эльтон, дает уроки домбры, проводит со школьниками занятия по казахскому языку. – В нашей семье сохранили язык благодаря нашей бабушке. Она настаивала, чтобы дома и при любом удобном случае мы говорили на казахском, – рассказал гость. – Сегодня среди моих односельчан много взрослых, которые, хотя и понимают родной язык, затрудняются говорить. Считаю, что никогда не поздно начать изучение. Надеюсь, в следующий раз наша делегация будет многочисленнее. #фестиваль #Алтын көпір #Приуралье