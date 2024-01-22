Началось главное судебное разбирательство по делу Аблая Мырзахметова

Судебное заседание пройдет в закрытом режиме, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны

Фото: пресс-служба НПП "Атамекен"

По информации столичного суда, главное судебное разбирательство в отношении экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова, который был задержан в мае 2023 года по подозрению в крупной взятке, началось сегодня.

"Поступило ходатайство о проведении суда в закрытом режиме. Судом ходатайство удовлетворено", – отметили в пресс-службе.

Ранее Антикором было озвучено, за что Мырзахметов на системной основе давал взятки в особо крупном размере Нуржану Альтаеву, занимавшего должность вице-министра труда и социальной защиты населения.