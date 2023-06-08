"Получал взятки от Аблая Мырзахметова" – Антикор по задержанию Нуржана Альтаева

Подробности по задержанию бывшего вице-министра труда и социальной защиты населения Казахстана Нуржана Альтаева раскрыли в Агентстве РК по противодействию коррупции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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7 июня 2023 года Антикоррупционная служба по результатам комплекса негласных мероприятий задержала Нуржана Альтаева по подозрению в особо тяжком коррупционном преступлении.

«Н.Б. Альтаев подозревается в том, что будучи вице-министром труда и социальной защиты населения, а в последующем депутатом Мажилиса Парламента РК на системной основе получал взятки в особо крупном размере от председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» А.И. Мырзахметова.

Занимая ответственные государственные должности в 2018-2020 годы, он, действуя в интересах Мырзахметова, способствовал в получении его организацией государственных заказов и оказывал общее покровительство», – детализировали в Антикоре.

Альтаев водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции Астаны. Расследование продолжается.

Напомним, 10 мая Антикоррупционная служба задержала экс-председателя правления НПП «Атамекен» Аблая Мырзахметова. Он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче особо крупной взятки якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника.