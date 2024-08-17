Награда нашла героев

Офицерам, сержантам и солдатам срочной службы бригады морской пехоты регио­нального командования «Запад» награды вручал депутат Мажилиса Парламента РК от демократичес­кой партии «Ак жол» Ержан Бейсенбаев. Народный избранник поблагодарил защитников Отечест­ва за само­отверженность, проявленную в борьбе с водной стихией.

– Народ гордится вами! В трудную минуту вы пришли на помощь жителям пострадавших от наводнения населенных пунктов, – отметил Ержан Бейсенбаев.

Напомним, весной во время паводков более 300 военнослужащих бригады морской пехоты регионального командования «Запад» два месяца боролись со стихией в Махамбетском районе Атырауской области. Военнослужащие обеспечивали безопас­ность гражданского населения и помогали в восстановлении пострадавших сел.