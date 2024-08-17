Награда нашла героев Общество 17 августа 2024 г. 0:04 89 Рустам Алмазов Медалью «Апатпен күрескені үшін» награждены 15 морских пехотинцев, отличившихся во время противопаводковых работ весной этого года. фото пресс-службы МО РК Офицерам, сержантам и солдатам срочной службы бригады морской пехоты регионального командования «Запад» награды вручал депутат Мажилиса Парламента РК от демократической партии «Ак жол» Ержан Бейсенбаев. Народный избранник поблагодарил защитников Отечества за самоотверженность, проявленную в борьбе с водной стихией. – Народ гордится вами! В трудную минуту вы пришли на помощь жителям пострадавших от наводнения населенных пунктов, – отметил Ержан Бейсенбаев. Напомним, весной во время паводков более 300 военнослужащих бригады морской пехоты регионального командования «Запад» два месяца боролись со стихией в Махамбетском районе Атырауской области. Военнослужащие обеспечивали безопасность гражданского населения и помогали в восстановлении пострадавших сел. #паводок #военнослужащие #награждение #пехотинцы