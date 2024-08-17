Награда нашла героев

Общество
89
Рустам Алмазов

Медалью «Апатпен күрескені үшін» награж­дены 15 морских пехотинцев, отличившихся во время противопаводковых работ весной этого года.

фото пресс-службы МО РК

Офицерам, сержантам и солдатам срочной службы бригады морской пехоты регио­нального командования «Запад» награды вручал депутат Мажилиса Парламента РК от демократичес­кой партии «Ак жол» Ержан Бейсенбаев. Народный избранник поблагодарил защитников Отечест­ва за само­отверженность, проявленную в борьбе с водной стихией.

– Народ гордится вами! В трудную минуту вы пришли на помощь жителям пострадавших от наводнения населенных пунктов, – отметил Ержан Бейсенбаев.

Напомним, весной во время паводков более 300 военнослужащих бригады морской пехоты регионального командования «Запад» два месяца боролись со стихией в Махамбетском районе Атырауской области. Военнослужащие обеспечивали безопас­ность гражданского населения и помогали в восстановлении пострадавших сел.

#паводок #военнослужащие #награждение #пехотинцы

Популярное

Все
Награда нашла героев
Скорая помощь успела на... задержание
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Появится парк на «Колесных рядах»
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
ВИК: в столице прошел республиканский челлендж «Традиции верховой езды»
Современные атомные станции надежны и безопасны
В Иране казнили 29 человек за один день – правозащитники
Необходимо выступать единым фронтом
Казахстанцы стали гораздо чаще переезжать внутри страны
Токаев наградил лучших строителей Казахстана
Крушение авиалайнера в Бразилии: погибли все на борту
У казахских конных палуанов мало равных соперников
Петропавловск на грани мусорного коллапса
День Абая отмечается в Казахстане
В столице проходит выставка-ярмарка из Таджикистана
Электроэнергия в РК подорожала на 32% за год
Размышления накануне праздника
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Стал уютным заброшенный пляж
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане

Читайте также

Скорая помощь успела на... задержание
Чем опасна контрафактная продукция
Пять испытательных лабораторий оштрафовали в Алматы
Как повышают качество жизни казахстанцев с инвалидностью

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]