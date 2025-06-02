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Генпрокуратура Казахстана экстрадировала из России казахстанца, чтобы привлечь его к уголовной ответственности за участие в преступном сообществе, незаконный оборот наркотиков, а также их контрабанду, сообщает Kazpravda.kz



В 2003 году он занимался поставками героина и опия из Узбекистана через территорию Казахстана в Россию.



Подозреваемый выполнял функции по перевозке, хранению и передаче наркотиков другим участникам преступного сообщества для сбыта.

«В ходе спецопераций, проведенных в 2003 году в Кызылординской и Карагандинской областях, часть преступников была задержана, при этом у них изъяли 35 кг героина и 28 кг опия. В последующем они были осуждены. Подозреваемый смог скрыться, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Спустя 20 лет нахождения в розыске, в декабре прошлого года его задержали в Самарской области Российской Федерации и по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадировали на родину», – уточнили в пресс-службе надзорного органа.

Там же добавили, что в настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор. Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы, с конфискацией имущества.