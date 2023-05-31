Находящийся в бегах россиянин устроился наркозакладчиком в Казахстане

Россиянина, занимавшегося закладкой наркотиков, задержали полицейские города Караганды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Скриншот с видео ДП Карагандинской области

24-летнего иностранца задержали в гаражном массиве в одном из районов Караганды. Он добровольно выдал 18 свертков с белым порошкообразным веществом. Задержанный признался, что успел сделать закладки, и при проверке его показаний полицейские изъяли еще 32 свертка.

«Подозреваемый признал свою вину в сбыте наркотиков. Он пояснил, что является гражданином РФ и на «работу» устроился через соцсеть. Согласно заключениям эксперта, в изъятых у россиянина свертках находилось 30,1 грамма психотропного вещества», – сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

Во время досудебного расследования по части 3 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере», полицейские установили, что злоумышленник объявлен в России в розыск за сбыт наркотиков.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.