Накатавшая новые штрафы "VIP-казашка" из Каскелена осталась без авто

Скандальная автоледи из города Каскелена, называющая себя «VIP-казашкой», сняла очередное видео с нарушениями. Однако на этот раз автомобиль девушки после ролика оказался на штрафной стоянке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео t.me/egovpress

Напомним, жительница Алматинской области «прославилась» в ноябре прошлого года, когда снимала свои нарушения ПДД на камеру, мотивируя наличием у нее якобы VIP-пропуска от Министерства внутренних дел.

Стражи порядка тогда установили, что жительница Каскелена 2001 года рождения купила фейковый VIP-пропуск в Instagram. За нарушения девушка заплатила 3 штрафа.

Однако они ей не послужили уроком.

16 января, мониторя соцсети, полиция установила очередное видео «VIP-казашки» с нарушениями правил дорожного движения. И сотрудники управления полиции Карасайского района вновь задержали ее.

«В настоящее время в отношении нарушительницы в порядке части 2 статьи «Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией» и части 2 статьи «Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании» КоАП РК составлены административные протоколы с наложением общего взыскания в виде штрафа в 20 МРП.

Автомашина Toyota Prado была водворена на специализированную штрафную стоянку», – рассказали в полиции.