"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео

В Каскелене полицейские наказали женщину, заявившую, что она имеет VIP-пропуск от Министерства внутренних дел и продает водительские права, сообщает Kazpravda.kz.

Видео в Telegram-канале EGOV.PRESS с горожанкой, которая снимала свои нарушения ПДД на камеру, мотивируя наличием у нее VIP-пропуска, вызвало шквал негодования у казахстанцев.

«VIP-казашка Аружан Насимова, живущая в городе Каскелене в Алматинской области, имеет типа VIP-пропуск от МВД РК, продает водительские права, ездит по встречной полосе, пьяная садится за руль авто, паркуется на месте для инвалидов и катается без ГРНЗ. Вся информация взята из ее страницы в соцсети», – гласит комментарий к видео.

10 ноября стражи порядка установили нарушительницу. Ею оказалась 21-летняя жительница Каскелена Н.

Как сообщил в своем аккаунте в Instagram начальник Департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов, в УП Карасайского района возбуждены материалы административного производства.

«Отмечу, что Н. временно не работает и учителем в образовательных учреждениях ранее не работала. Не соответствующий действительности VIP-пропуск приобрела у неустановленных лиц в сети Instagram.

Проверка с участием гражданки Н. в настоящее время завершена, по результатам которой она привлечена к ответственности», – подчеркнул Аленов.

В частности, девушку оштрафовали сразу по трем статьям Кодекса об административных нарушениях «Парковка на месте, предназначенном для людей с ограниченными возможностями» (часть 4), «Проезд на запрещающий сигнал светофора» (часть 1), «Управление автотранспортным средством без ГРНЗ» (часть 2).