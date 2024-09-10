Наказали за вызов снега Общество 10 сентября 2024 г. 1:00 0 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО Надзорный орган выявил десятки договоров на работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, заключенные способом из одного источника. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Как сообщили в областной прокуратуре, в ходе анализа госзакупок сотрудники обнаружили 78 таких соглашений на общую сумму 1,4 млрд тенге. Причем режим ЧС в Восточном Казахстане не объявлялся, оснований для заключения договоров из одного источника не имелось. «Акиматами закупались товары, работы и услуги по вывозу снега, – рассказали в надзорном органе. – Способом из одного источника заключались также договоры на текущий ремонт административных зданий, приобретение антигололедных реагентов и другие работы». За госзакупки в обход конкурентной среды в случаях, не предусмотренных действующим законодательством, должностные лица привлечены к административной ответственности. На сегодня оплачены штрафы в размере 14 млн тенге. #проверка #прокуратура #ВКО #госзакупки