Наказали за вызов снега

Общество
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Надзорный орган выявил десятки договоров на работы по предупреждению чрезвычайных ситуа­ций, заключенные способом из одного источника.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в областной прокуратуре, в ходе анализа госзакупок сотрудники обнаружили 78 таких соглашений на общую сумму 1,4 млрд тенге. Причем режим ЧС в Восточном Казахстане не объявлялся, оснований для заключения договоров из одного источника не имелось.

«Акиматами закупались товары, работы и услуги по вывозу снега, – рассказали в надзорном органе. – Способом из одного источника заключались также договоры на текущий ремонт административных зданий, приобретение антигололедных реагентов и другие работы».

За госзакупки в обход конкурентной среды в случаях, не предусмотренных действующим законодательством, должностные лица привлечены к административной ответственности. На сегодня оплачены штрафы в размере 14 млн тенге.

#проверка #прокуратура #ВКО #госзакупки

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