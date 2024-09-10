Наказали за вызов снега

Как сообщили в областной прокуратуре, в ходе анализа госзакупок сотрудники обнаружили 78 таких соглашений на общую сумму 1,4 млрд тенге. Причем режим ЧС в Восточном Казахстане не объявлялся, оснований для заключения договоров из одного источника не имелось.

«Акиматами закупались товары, работы и услуги по вывозу снега, – рассказали в надзорном органе. – Способом из одного источника заключались также договоры на текущий ремонт административных зданий, приобретение антигололедных реагентов и другие работы».

За госзакупки в обход конкурентной среды в случаях, не предусмотренных действующим законодательством, должностные лица привлечены к административной ответственности. На сегодня оплачены штрафы в размере 14 млн тенге.