Налог на транспорт: сколько задолжали столичные водители

По состоянию на 1 марта 2024 года задолженность по налогу на транспорт горожан составляет 1 млрд 563 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

По данным департамента госходов по Астане, список лидеров, имеющих задолженность, возглавляют жители Алматинского (660 млн тенге), Сарыаркинского (362 млн тенге), и Байконурского (235 млн тенге) районов.

В ведомстве напомнили, что срок уплаты физическими лицами налога на транспорт за 2023 год истекает 1 апреля 2024 года. Уплата налога производится по месту жительства.

«Сумму налога на транспорт можно самостоятельно рассчитать и уплатить в мобильном приложении e-Salyq Azamat, с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz и приложений банков второго уровня», — пишут в распространенном пресс-релизе.

При этом освобождению от уплаты налога на транспорт по одному автомобилю с объемом двигателя до 4 000 куб.см. подлежат ветераны, герои Советского Союза, герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награжденные орденом Славы трех степеней и орденом «Отан», многодетные матери и инвалиды.