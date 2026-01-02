В целях информирования граждан о порядке налогообложения и налоговых вычетах Комитет государственных доходов Минфина разъяснил основные положения, касающиеся индивидуального подоходного налога (ИПН), а также изменений, вступающих в силу с 2026 года, передает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Предварительная сумма налоговых вычетов

Физические лица вправе применить предварительную сумму прочих налоговых вычетов при исчислении ИПН за 2025 год. Данная сумма представляет собой планируемые расходы на медицинские услуги, обучение и уплату вознаграждения по ипотечным займам. Максимальный размер вычета составляет 282 МРП (1 219 650 тенге за 2026 год).

Для применения вычета необходимо подать заявление налоговому агенту (работодателю). При этом физическое лицо, воспользовавшееся предварительной суммой вычетов, обязано представить декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) за 2025 год не позднее 15 сентября 2026 года с подтверждающими документами.

Налоговый вычет для многодетных семей

Для многодетных семей предусмотрен налоговый вычет в размере 282 МРП. Вычет применяется при наличии на 1 января 2025 года четырёх и более детей, не достигших 18-летнего возраста.

Размер вычета может распределяться между родителями: по 11,75 МРП (50 794 тенге) ежемесячно каждому из родителей либо 23,5 МРП (101 488 тенге) одному родителю. Вычет может применяться как у налогового агента, так и самостоятельно при подаче декларации.

Освобождение от ИПН единовременных пенсионных выплат

С 1 января 2026 года от обложения ИПН освобождаются единовременные пенсионные выплаты, осуществляемые с указанной даты. Также освобождение распространяется на выплаты, произведённые до 2026 года, по которым выбран порядок уплаты налога равными долями в течение периода до 16 лет.

Период владения имуществом для определения имущественного дохода

С 1 января 2026 года имущественный доход при реализации объектов недвижимости возникает при сроке владения более двух лет.

В отношении имущества, приобретённого до 1 января 2026 года и реализуемого после указанной даты, применяется прежний срок владения — более одного года.

Физические лица, получившие имущественный доход, обязаны представить декларацию (форма 270.00) до 15 сентября года, следующего за годом получения дохода, и уплатить ИПН до 25 сентября.

Имущественный доход при реализации ценных бумаг

Доход от прироста стоимости ценных бумаг определяется по каждой операции выбытия с последующим суммированием положительных и отрицательных результатов. В случае положительного итогового результата возникает имущественный доход, при нулевом или отрицательном — доход не признаётся.

При этом ценные бумаги списываются в хронологическом порядке по дате приобретения, а вознаграждение брокера учитывается в первоначальной стоимости ценных бумаг, уменьшая налогооблагаемый доход.

Указанные нормы направлены на повышение прозрачности налогообложения и защиту прав налогоплательщиков.