Налоговые вычеты по ИПН в Казахстане: что изменится в 2026 году

Налоги
107

В целях информирования граждан о порядке налогообложения и налоговых вычетах Комитет государственных доходов Минфина разъяснил основные положения, касающиеся индивидуального подоходного налога (ИПН), а также изменений, вступающих в силу с 2026 года, передает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Предварительная сумма налоговых вычетов

Физические лица вправе применить предварительную сумму прочих налоговых вычетов при исчислении ИПН за 2025 год. Данная сумма представляет собой планируемые расходы на медицинские услуги, обучение и уплату вознаграждения по ипотечным займам. Максимальный размер вычета составляет 282 МРП (1 219 650 тенге за 2026 год).
Для применения вычета необходимо подать заявление налоговому агенту (работодателю). При этом физическое лицо, воспользовавшееся предварительной суммой вычетов, обязано представить декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) за 2025 год не позднее 15 сентября 2026 года с подтверждающими документами.

Налоговый вычет для многодетных семей

Для многодетных семей предусмотрен налоговый вычет в размере 282 МРП. Вычет применяется при наличии на 1 января 2025 года четырёх и более детей, не достигших 18-летнего возраста.
Размер вычета может распределяться между родителями: по 11,75 МРП (50 794 тенге) ежемесячно каждому из родителей либо 23,5 МРП (101 488 тенге) одному родителю. Вычет может применяться как у налогового агента, так и самостоятельно при подаче декларации.

Освобождение от ИПН единовременных пенсионных выплат

С 1 января 2026 года от обложения ИПН освобождаются единовременные пенсионные выплаты, осуществляемые с указанной даты. Также освобождение распространяется на выплаты, произведённые до 2026 года, по которым выбран порядок уплаты налога равными долями в течение периода до 16 лет.

Период владения имуществом для определения имущественного дохода

С 1 января 2026 года имущественный доход при реализации объектов недвижимости возникает при сроке владения более двух лет.
В отношении имущества, приобретённого до 1 января 2026 года и реализуемого после указанной даты, применяется прежний срок владения — более одного года.
Физические лица, получившие имущественный доход, обязаны представить декларацию (форма 270.00) до 15 сентября года, следующего за годом получения дохода, и уплатить ИПН до 25 сентября.

Имущественный доход при реализации ценных бумаг

Доход от прироста стоимости ценных бумаг определяется по каждой операции выбытия с последующим суммированием положительных и отрицательных результатов. В случае положительного итогового результата возникает имущественный доход, при нулевом или отрицательном — доход не признаётся.
При этом ценные бумаги списываются в хронологическом порядке по дате приобретения, а вознаграждение брокера учитывается в первоначальной стоимости ценных бумаг, уменьшая налогооблагаемый доход.

Указанные нормы направлены на повышение прозрачности налогообложения и защиту прав налогоплательщиков.

#налог #изменения #ИПН #вычеты

Популярное

Все
Что изменится на железных дорогах Казахстана в 2026 году
Завод по производству кормов для домашних животных построят в Алматинской области
Налоговые вычеты по ИПН в Казахстане: что изменится в 2026 году
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Здесь до сих пор находят останки динозавров
Новоселье под Новый год
Труд – это шанс на новую жизнь
Более 50 новых миллиардеров появилось в 2025 году благодаря созданию ИИ
Время перезагрузки: каким будет год огненной лошади
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Победы, звезды и рекорды: какие события порадовали казахстанцев в 2025 году
Вынесен приговор сотрудникам спецЦОНа
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Дедом Морозом может стать каждый
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
Новые достижения в казахстанском футболе
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
«Аламан» обучает любви
Зимнее настроение
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию

Читайте также

Налоговый кодекс… с человеческим лицом?
Долг платежом красен
Добросовестный бизнес в РК освободят от внезапных налоговых…
Акция «Народный бухгалтер» в помощь предпринимателям старту…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]