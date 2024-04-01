Нам нужны книги, которые будут интересны всем читателям

Культура
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Любовь Шашкова, член Национального курултая

Поддерживаю озвученную на курултае идею учреж­дения Национального дня книги. Конечно, он должен быть наполнен реальным содержанием, то есть интересными для молодежи фестивалями, конкурсами, раскрывающими творчес­кий потенциал участников, а также книжными выставками-ярмарками, в которые были бы вовлечены по примеру известных Московской и Лейпцигской выставок представители не только издательств, международных книжных организаций, но прежде всего читатели – все слои населения от мала до велика, чтобы Национальный день книги становился семейным праздником.

фото из архива "КП"

Приобщение к книге начинается с семьи, с детского чтения. Предлагаю для выставки-ярмарки начать выпуск серий книг небольшого объема воспитательного значения, увлекательного содержания, которые могли бы отвлечь от «бессмысленного контента социальных сетей» и быть полезны в школьных факультативных занятиях и домашнем чтении.

Например, серию книг о ярких личностях Казах­стана эпохи независимости: писателях, музыкантах, спортсменах. Это Абиш Кекилбаев, Фариза Унгарсынова, Аскар Сулейменов, Мукагали Макатаев, Илья Жаканов, Анатолий Молодов, Жания Аубакирова, Айман Мусахаджаева, Димаш Кудайберген, Елена Рыбакина... «Нам нужно должным образом чтить таких сынов и дочерей, рассказывая об их жизненном пути, продвигая их принципы и идеалы», – отмечает Глава государства.

Думается, будет полезна и серия познавательных книг для подростков по истории и сакральным местам Казахстана, так как школьная история сведена к датам, перечислениям имен и событий, и дети с трудом их запоминают. А нужны яркие короткие страницы истории Сарайшыка, Отрара, Алтын-Эмеля, Улуса Джучи, адресованные молодежи. Это та история, которая объединяет, формирует общенациональные интересы, воплощающие в себе идеалы нашей государственности.

#Атырау #мнение #молодежь #чтение #Национальный курултай

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