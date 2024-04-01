Нам нужны книги, которые будут интересны всем читателям
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Любовь Шашкова, член Национального курултая
Поддерживаю озвученную на курултае идею учреждения Национального дня книги. Конечно, он должен быть наполнен реальным содержанием, то есть интересными для молодежи фестивалями, конкурсами, раскрывающими творческий потенциал участников, а также книжными выставками-ярмарками, в которые были бы вовлечены по примеру известных Московской и Лейпцигской выставок представители не только издательств, международных книжных организаций, но прежде всего читатели – все слои населения от мала до велика, чтобы Национальный день книги становился семейным праздником.