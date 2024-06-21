Нападение на журналиста в Киеве: Казахстан готов сотрудничать с правоохранителями Украины

Глава государства внимательно следит за расследованием нападения на гражданина Казахстана Айдоса Садыкова в Киеве, сообщил советник-пресс-секретарь президента Берик Уали

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По поручению президента правоохранительные органы Казахстана проводят оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств преступления, сообщает Kazpravda.kz

«Главой государства дано поручение правоохранительным органам установить местонахождение подозреваемых и принять соответствующие меры. Казахстанская сторона готова сотрудничать с правоохранительными структурами Украины, в том числе по линии Интерпола», - написал он в Facebook.

Напомним, 18 июня в Киеве неизвестный стрелял в автора телеграм-канала Айдоса Садыкова. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. Супруги Садыковы в 2014 году переехали в Киев из Казахстана.

По данным жены Айдоса Садыкова Натальи, полиция Украины задержала двух подозреваемых. В МВД отреагировали на слова супруги пострадавшего в Киеве журналиста.

Ранее глава государства высказался об этом инциденте.