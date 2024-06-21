Нападение на журналиста в Киеве: Казахстан готов сотрудничать с правоохранителями Украины

Президент
181
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства внимательно следит за расследованием нападения на гражданина Казахстана Айдоса Садыкова в Киеве, сообщил советник-пресс-секретарь президента Берик Уали

Фото: Акорда

По поручению президента правоохранительные органы Казахстана проводят оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств преступления, сообщает Kazpravda.kz

«Главой государства дано поручение правоохранительным органам установить местонахождение подозреваемых и принять соответствующие меры. Казахстанская сторона готова сотрудничать с правоохранительными структурами Украины, в том числе по линии Интерпола», - написал он в Facebook.

Напомним, 18 июня в Киеве неизвестный стрелял в автора телеграм-канала Айдоса Садыкова. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. Супруги Садыковы в 2014 году переехали в Киев из Казахстана.

По данным жены Айдоса Садыкова Натальи, полиция Украины задержала двух подозреваемых. В МВД отреагировали на слова супруги пострадавшего в Киеве журналиста.

Ранее глава государства высказался об этом инциденте. 

#полиция #президент #Китай #Украина #Садыков

Популярное

Все
Жил-был Тимофей Петрович
Столичный приют «Я живой» не только спасает животных, но и помогает людям стать добрее
Маэстро-ювелир Карл Фаберже часто использовал для своих изделий драгоценные и полудрагоценные камни Рудного Алтая
Доверенность в один клик
Гайни Хайруллина – первая казахстанская женщина-режиссер
Обучающий ресурс Oqimyn-til создала группа молодых ученых ВКУ им. С. Аманжолова
Норвежцы ждут родственников солдата из Казахстана
Первая в стране онлайн-школа для кураторов в области искусства открылась в Атырау
За полгода выучить бытовой язык может каждый, считает журналист из Петропавловска Закиржан Мамлютов
В Астане в 2028 году пройдет Конгресс WPC Energy, ранее известный как Всемирный нефтяной конгресс
Новый закон признал широкие рамки информпространства
Чтобы было действительно «Сделано в Казахстане»
Принять отдельный закон о местном самоуправлении предлагают в Казахстане
Путь офицера
В «Болашаке» прокомментировали ситуацию с делом Гавриленко после суда
В МВД отреагировали на слова супруги пострадавшего в Киеве журналиста
Никто не забыт, ничто не забыто
Кавалер ордена Красной Звезды Петр Иванов мечтал дожить до векового юбилея
Крепкие корни страны, устремленной в будущее
В Байдалы поднимают социальное настроение сельчан
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Больница начинается с приемного покоя
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Глава государства обозначил серьезные вопросы в сфере туризма
Почти 300 человек приняли участие в восстановлении Парка культуры и отдыха после паводка
Более 100 руководителей разного уровня попались на коррупции в этом году
Все начинается с сервиса. Качественный продукт должен иметь приемлемую стоимость, а пока все наоборот
Чем лучше учишься, тем лучше рабочее место
В мечтах у новоиспеченных чемпионов мира среди юношей Аянат Жумагали и Нурдоса Сабыра – покорить олимпийский пьедестал
Тысячи деревьев высадили в Мангистауской области
МОК допустил первых 14 россиян к участию в Олимпиаде
Поправку Джексона-Вэника обсудили в правительстве с торговым представителем США
Казахстан сохранит телефонный код +7
Лидер Казахстана скорбит в связи с кончиной Мурата Ауэзова
В сельскохозяйственных общинах неолита царил коммунизм
В Улытау обсудили планы по строительству АЭС
Президент поздравил молодого шахматиста с победой в Индии
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
У Казахстана уникальный культурный код

Читайте также

Президент встретился с зампредседателя организации ветеранов
Президент поставил ряд задач перед главой МЧС
Глава государства принял генсека СВМДА
Президент назначил нового посла в Финляндии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]