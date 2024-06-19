Президент прокомментировал нападение на казахстанского журналиста в Киеве

Президент
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Дана Аменова
Корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы по данному инциденту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: скриншот видео

Глава государства выступил на торжественной церемонии по случаю награждения граждан страны, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях. В ходе церемонии он также прокомментировал нападение на казахстанского журналиста, произошедшее в Киеве.

«В Казахстане взят курс на укрепление верховенства Закона. Мою принципиальную позицию вы знаете: в стране должен царить Закон и Порядок, другими словами, законопорядок. Все коллизии, разногласия в нашем обществе следует решать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами. Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать происшедшее вчера преступление в Киеве в отношении гражданина Казахстана Айдоса Садыкова. Мною поручено по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы по данному серьезному инциденту. В случае необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины», – заключил он.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что 18 июня в Киеве неизвестный стрелял в автора телеграм-канала Айдоса Садыкова. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

#Токаев #нападение #Журналист #Акорда #Киев

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