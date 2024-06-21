В МВД отреагировали на слова супруги пострадавшего в Киеве журналиста

Супруга автора телеграм-канала «Бәсе» Айдоса Садыкова, в которого стрелял неизвестный, сообщила, что полиция Украины задержала двоих подозреваемых в покушении, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Один из них Мейрам Каратаев. По ее словам, он сотрудник ДВД Костанайской области.

«Причём, он занимал первые места на соревнованиях по стрельбе среди сотрудников», - написала Наталья в соцсетях.

В МВД Казахстана сообщили, что еще в январе 2019 года Каратаев был уволен из органов внутренних дел и в настоящее время не является сотрудником полиции.

«Сейчас мы в соответствии с поручением главы государства проводим соответствующие оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела. По результатам данной работы будет предоставлена дополнительная информация», - говорится в сообщении МВД.

Напомним, что глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы по данному инциденту,

«В Казахстане взят курс на укрепление верховенства Закона. Мою принципиальную позицию вы знаете: в стране должен царить Закон и Порядок, другими словами, законопорядок. Все коллизии, разногласия в нашем обществе следует решать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами. Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать происшедшее вчера преступление в Киеве в отношении гражданина Казахстана Айдоса Садыкова. Мною поручено по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы по данному серьезному инциденту. В случае необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины», – сказал он на встрече с гражданами, помогавшими при ликвидации последствий паводков в РК.

18 июня в Киеве неизвестный стрелял в автора телеграм-канала Айдоса Садыкова. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.