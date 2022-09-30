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Напал на гида на Кольсае: вокруг певца Торегали Тореали вновь разгорается скандал (видео)

29 сентября при мониторинге социальных сетей полиция выявила видео, где, как утверждают его герои, известный казахстанский певец Topeгaли Topеали напал на гида на территории Государственного национального природного парка «Көлсай көлдері», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В подписи к ролику говорится, что артист «разбил гиду бровь и нанес несколько ударов по телу». А причина – якобы за то, что он как-то не так посмотрел».

В полиции проинформировали, что инцидент имел место 28 сентября на территории нацпарка «Кольсайские озёра» в Кегенском районе Алматинской области.

«Правонарушение зарегистрировано по признакам состава преступления, предусмотренного уголовной статьей «Хулиганство». В соответствии с законодательством PK, будут проведены все необходимые экспертные исследования и установлены истинные обстоятельства происшествия», – заверили в полиции.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль руководством Департамента полиции Алматинской области.

Отметим, что певцу не привыкать попадать в скандалы. Так, в сентябре 2018 года Тореали проник на борт самолета, не являясь пассажиром этого рейса. В результате инцидента на 20 минут был задержан авиарейс Алматы – Гонконг. Тогда артиста оштрафовали по двум административным статьям «Нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан» и «Проход или проезд без надлежащего разрешения по территории аэропортов».

Еще ранее, в декабре 2017 года, в соцсети попало видео с концерта артиста в Павлодаре на республиканском айтысе акынов, на котором Торегали выяснял отношения с пожилым мужчиной в зале.

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