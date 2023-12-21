Напавшего на людей волка убили в Карагандинской области

В Карагандинской области нашли волка, который напал на людей сегодня, 21 декабря, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: yarnews.net

"В ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и ликвидировали дикое животное, которое нанесло телесные повреждения в виде укусов жителям Каркаралинска", - проинформировали в ДП Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что ранним утром сегодня, 21 декабря, на окраине Каркаралинска волк напал на людей.

В Центральную районную больницу с укусами животного обратились три человека.