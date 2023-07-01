Летевший в Алматы пассажирский самолет вынужденно сел в Кызылорде

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"Сегодня, 1 июля, в 07:00 борт, выполнявший рейс по маршруту Атырау - Алматы, совершил вынужденную посадку в Кызылорде, в связи с самочувствием одного из пассажиров", - говорится в информации.

FlyArystan сообщил, что пассажир был передан работникам медицинской помощи. Борт дозаправили и он готовится к вылету в пункт назначения – Алматы.

"Мы предпринимаем все зависящие от нас меры по предупреждению задержек и отмены рейсов, но некоторые случаи не поддаются нашему контролю. Причина задержки рейса, в данном случае, произошла не по вине и вне контроля авиакомпании", – отметил перевозчик.