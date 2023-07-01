Летевший в Алматы пассажирский самолет вынужденно сел в Кызылорде

В пресс-службе авиакомпании "FlyArystan" сообщили о незапланированной посадке самолета из-за плохого самочувствия пассажира, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Сегодня, 1 июля, в 07:00 борт, выполнявший рейс по маршруту Атырау - Алматы, совершил вынужденную посадку в Кызылорде, в связи с самочувствием одного из пассажиров", - говорится в информации.
FlyArystan сообщил, что пассажир был передан работникам медицинской помощи. Борт дозаправили и он готовится к вылету в пункт назначения – Алматы.
"Мы предпринимаем все зависящие от нас меры по предупреждению задержек и отмены рейсов, но некоторые случаи не поддаются нашему контролю. Причина задержки рейса, в данном случае, произошла не по вине и вне контроля авиакомпании", – отметил перевозчик.