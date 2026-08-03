Подозреваемого в разбойном нападении на магазин задержали в Уральске

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

В ходе поисковых мероприятий полицейские обнаружили этикетку от ножа

Фото: Polisia.kz

Накануне на канал «102» поступило сообщение от владельца одного из продуктовых магазинов Уральска о совершенном разбойном нападении, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД 

Было установлено, что неизвестный мужчина, угрожая ножом, похитил из кассы около 100 тысяч тенге, после чего скрылся с места происшествия. В момент нападения в торговом зале находились владелец магазина и его знакомая.

Получив сообщение, сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия и приступили к проведению комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Были изучены записи с камер видеонаблюдения, установлен маршрут передвижения подозреваемого, после чего организовано прочесывание прилегающей территории.

В ходе поисковых мероприятий полицейские обнаружили этикетку от ножа, что позволило уточнить направление дальнейшего поиска. Территория была разделена на несколько секторов, в которых продолжились оперативно-розыскные мероприятия.

Во время обследования одного из участков местности сотрудники полиции заметили в зарослях травы мужчину, пытавшегося скрыться. При попытке установить его личность подозреваемый оказал вооруженное сопротивление и напал на полицейских с ножом.

Благодаря профессиональным, решительным и слаженным действиям сотрудников полиции злоумышленник был оперативно обезврежен и задержан. В результате происшествия никто не пострадал.

Задержанным оказался 29-летний мужчина. Он водворен в изолятор временного содержания.

«По факту разбойного нападения проводится досудебное расследование. Проверяется возможная причастность задержанного к совершению других преступлений. Департамент полиции Западно-Казахстанской области отмечает профессионализм и оперативность сотрудников полиции, благодаря которым подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки, что позволило обеспечить безопасность граждан и предотвратить возможные тяжкие последствия. Согласно ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», – заключили в правоохранительных органах.

Ранее в Алматинской области сотрудники полиции по горячим следам раскрыли разбойное нападение на автозаправочную станцию. 

 

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