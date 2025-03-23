Нариман Курбанов победил на Кубке мира по спортивной гимнастике
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Серебряную медаль в этой же дисциплине завоевал ещё один представитель Казахстана — Зейнолла Идрисов, передает Kazpravda.kz
Казахстанские гимнасты завоевали две медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Анталье.
Серебряный призёр Олимпийских игр в Париже Нариман Курбанов, принявший участие в первых официальных соревнованиях после Олимпиады, одержал уверенную победу в упражнении на коне.
Серебряную медаль в этой же дисциплине завоевал ещё один представитель Казахстана — Зейнолла Идрисов.
Бронзовую награду получил двукратный призёр чемпионатов мира Ахмад Абу аль-Сауд из Иордании.