Нариман Курбанов победил на Кубке мира по спортивной гимнастике

Серебряную медаль в этой же дисциплине завоевал ещё один представитель Казахстана — Зейнолла Идрисов, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

Казахстанские гимнасты завоевали две медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Анталье.

Серебряный призёр Олимпийских игр в Париже Нариман Курбанов, принявший участие в первых официальных соревнованиях после Олимпиады, одержал уверенную победу в упражнении на коне.

Серебряную медаль в этой же дисциплине завоевал ещё один представитель Казахстана — Зейнолла Идрисов.

Бронзовую награду получил двукратный призёр чемпионатов мира Ахмад Абу аль-Сауд из Иордании.