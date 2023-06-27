"Наркоагрономов" задержали в Павлодарской области

В городе Экибастузе задержали участников группы, подозреваемых в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Павлодарской области.

Скриншот с видео ДП Павлодарской области

«В ходе отработки полученной оперативной информации полицейские установили, что в жилом доме по улице Шахтерская 19-летний мужчина и 21-летняя женщина оборудовали специализированные парники, в которых выращивали наркосодержащие растения. Для этого они приобрели необходимое оборудование, которые разместили в смежных жилых комнатах», – сообщил начальник Департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр.

Злоумышленники создали все благоприятные условия в своей мини-наркоплантации: регулировали вентиляцию, температуру воздуха и влажность, насыщали почву питательным раствором. Для сушки конопли специально купили электросушилку.

При обыске полицейские изъяли 7 пакетов с неизвестными веществами растительного и синтетического происхождения, 110 кустов растений и специальное оборудование для их выращивания.

По заключению Института судебных экспертиз, часть изъятого является наркосодержащим растением – высушенной марихуаной массой более 40 килограммов. Объем же изъятых синтетических наркотиков составил 6,59 грамма, гашиша – 4,85 грамма.

Начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

В отношении фигурантов избирается мера пресечения.

Ранее сообщалось о задержании международной преступной группы, пытавшейся наладить в Казахстане производство синтетических наркотиков в промышленных масштабах.