Вещества для изготовления 100 кг «синтетиков» изъяли в подвале Усть-Каменогорска

Правоохранители изъяли 1,4 кг мефедрона и 1,6 тонны химической жидкости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру ВКО

Фото: прокуратура ВКО

Сотрудники полиции в ходе спецоперации обнаружили в арендованном подвальном помещении лабораторное оборудование, прекурсоры и готовые к реализации наркотики синтетического происхождения в особо крупном размере.

Прокуратура и полиция вели оперативную разработку данного объекта несколько месяцев.

Согласно экспертизе, изъято 1,4 кг мефедрона и 1,6 тонны химической жидкости. Таким образом, не допущено изготовление порядка 100 килограммов синтетических наркотиков.

«Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый 41-летний житель областного центра был задержан и водворен в изолятор временного содержания», – прокомментировали в надзорном органе.

В полиции добавили, что ему грозит лишение свободы до пятнадцати лет с конфискацией имущества.