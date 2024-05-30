Вещества для изготовления 100 кг «синтетиков» изъяли в подвале Усть-Каменогорска

Правоохранители изъяли 1,4 кг мефедрона и 1,6 тонны химической жидкости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру ВКО
Сотрудники полиции в ходе спецоперации обнаружили в арендованном подвальном помещении лабораторное оборудование, прекурсоры и готовые к реализации наркотики синтетического происхождения в особо крупном размере.
Прокуратура и полиция вели оперативную разработку данного объекта несколько месяцев.
Согласно экспертизе, изъято 1,4 кг мефедрона и 1,6 тонны химической жидкости. Таким образом, не допущено изготовление порядка 100 килограммов синтетических наркотиков.
«Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый 41-летний житель областного центра был задержан и водворен в изолятор временного содержания», – прокомментировали в надзорном органе.
В полиции добавили, что ему грозит лишение свободы до пятнадцати лет с конфискацией имущества.