Наркотики в носках нашли у посетителей ночного клуба в Шымкенте

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Наркотики нашли у посетителей клуба в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

Двух подозрительных молодых людей при входе в один из ночных клубов Шымкента при проведении рейдов остановили сотрудники управления по противодействию наркопреступности.

У 22-летней девушки обнаружили маленький полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Такой же порошок нашли у ее 19-летнего приятеля. Экспертиза подтвердила, что это мефедрон. Разовые дозы наркотика были спрятаны в носках.

Задержанные рассказали, что подобрали наркотики на улице, чтобы повеселиться в клубе.

Проводится досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

 

 

#полиция #Шымкент #наркотики #молодежь

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