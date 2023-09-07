Наркотики в носках нашли у посетителей ночного клуба в Шымкенте

Наркотики нашли у посетителей клуба в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Двух подозрительных молодых людей при входе в один из ночных клубов Шымкента при проведении рейдов остановили сотрудники управления по противодействию наркопреступности.

У 22-летней девушки обнаружили маленький полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Такой же порошок нашли у ее 19-летнего приятеля. Экспертиза подтвердила, что это мефедрон. Разовые дозы наркотика были спрятаны в носках.

Задержанные рассказали, что подобрали наркотики на улице, чтобы повеселиться в клубе.

Проводится досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.