Наркотики в носках нашли у посетителей ночного клуба в Шымкенте

Наркотики нашли у посетителей клуба в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Двух подозрительных молодых людей при входе в один из ночных клубов Шымкента при проведении рейдов остановили сотрудники управления по противодействию наркопреступности.
У 22-летней девушки обнаружили маленький полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Такой же порошок нашли у ее 19-летнего приятеля. Экспертиза подтвердила, что это мефедрон. Разовые дозы наркотика были спрятаны в носках.
Задержанные рассказали, что подобрали наркотики на улице, чтобы повеселиться в клубе.
Проводится досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».
Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.