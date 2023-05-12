Наркотики под видом игрушек выслали посылкой из США в Казахстан

Полкилограмма наркотиков пытались ввезти в Казахстан почтой из США, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Скриншот с видео АФМ

Как уточняется, незаконный товар под видом других вещей был отправлен почтой из США в Алматы для дальнейшей пересылки в Астану. В почтовом отправлении в коробке из-под игрушек обнаружили темно-зеленое растительное вещество со специфическим запахом.

Под контролем сотрудников столичного департамента АФМ посылка дошла до получателя.

«Согласно заключению эксперта, вещество является высушенной марихуаной. Общий вес составляет 500 граммов. Посылку получил житель Астаны и передал для дальнейшей расфасовки другому человеку. Оба получателя задержаны в момент приема-передачи посылки и водворены в ИВС», – рассказали в агентстве.