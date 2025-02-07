Нарушения в лесном фонде Алматинской области: расторгнуты 60 договоров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Природоохранная прокуратура Алматинской области выявила массовые нарушения в использовании земель лесного фонда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

В ходе проверки установлено, что 44 земельных участка, предоставленных для экотуризма и оздоровительных целей, использовались в личных интересах без соблюдения противопожарных и санитарных норм.

Также было зафиксировано 43 случая необоснованного предоставления земель для сенокошения и выпаса скота лицам, не имеющим отношения к сельскому хозяйству.

В результате проверки были расторгнуты 60 договоров на использование лесного фонда, общей площадью более 20 тыс. га.

Меры, принятые прокуратурой, предотвратили возможную деградацию и опустынивание земель, а также ухудшение биоразнообразия региона, отметили в ведомстве.

Работа по охране лесов и рациональному использованию природных ресурсов продолжается, добавили в надзорном органе.