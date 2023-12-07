Арендатор земли вместо 50 млн тенге платил государству 60 тысяч

Пастбища незаконно выдавались частникам в Павлодарской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона

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В Павлодарской области почти 70% земель сельскохозяйственного назначения. Большая часть из них находится в частной собственности и землепользовании.

«Проверка прокуратуры выявила существенные нарушения — предоставление земельных участков для пастбищных угодий и пашен в черте населенных пунктов, игнорирование обязательных конкурсных процедур, занижение платы за пользование, принятие решений, не входящих в компетенцию должностных лиц. Так, годовая стоимость аренды по одному участку вместо 50 млн тенге определена в 60 тысяч тенге», — говорится в официальном сообщении.

При колоссальной нехватке пастбищных земель для нужд населения они выдавались в одни руки, продолжили в надзорном ведомстве. К примеру, Иртышском районе при дефиците 47 тысяч га, земли незаконно получали частники. По одному из таких случаев государству вернули через суд свыше 3 тысяч га пастбищ.