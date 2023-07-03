Права детей-сирот нарушали в пяти регионах Казахстана

Общество, Образование
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Искакова Айдана
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Выявлено несоответствие меню в школах, также документы, подтверждающие реализацию права на образование детей с особыми образовательными потребностями, были неполными.

Фото: Kazpravda.kz

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК провел профилактический контроль на 70 объектах Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Жамбылской областей по соблюдению прав детей, оставшихся без попечения родителей, получения ими образования, питания, обеспечения транспортными перевозками, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

"В ходе профилактического контроля выявлено несоответствие меню в школах. Документы, подтверждающие реализацию права на образование детей с особыми образовательными потребностями, были неполными. В связи с этим в управления образования областей направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений", – отметила председатель комитета Насымжан Оспанова.

Кроме того, проведена внеплановая проверка по жалобе кандидата в приемные родители - проверена деятельность специализированного детского дома "Умит" Жамбылской области. В результате установлено грубое нарушение норм правил организации учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и доступа к информации о них.

По решению суда должностное лицо привлечено к административной ответственности.

Во втором полугодии в регионах будут проверены еще 30 объектов, добавили в Комитете по охране прав детей.

 

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