Нарушения водного законодательства выявлены в ходе прокурорской проверки

Водное хозяйство
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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Незаконное и нерациональное использование водных ресурсов, выделение земли в водоохранных зонах под строительство жилья и объектов бизнеса, несоблюдение правил эксплуатации гидро­сооружений и устаревшие ставки для водопотребителей – эти и другие нарушения, выявленные в ходе проверки, озвучены на заседании коллегии прокуратуры области.

коллаж Николая Веревочкина

Причина нарушений – в отсутствии надлежащего конт­роля и координации со стороны уполномоченного органа в лице Жайык-Каспийской бассейновой инспекции.

Чистый источник дохода видят в воде некоторые предприниматели и строят бизнес, используя этот ресурс, как им заблагорассудится.

В частности, в селе Актау Таскалинского района ТОО «MIDSU» пробурило гидрогеологическую скважину, воду разливало в бутылки и поставляло в торговые точки. Все это без специального разрешения, выяснили прокуроры. В областном центре 12 автомобильных моек также самовольно использовали подземные скважины, а в городе Аксай четыре автомойки и вовсе произвели незаконную врезку в систему водоснабжения ГКП «Аксайжылукуат».

Наибольшее количество незаконных водопользователей установлено среди сельхозпредприятий. Тысячи фермеров используют подземные либо поверхностные источники воды без соответствующего разрешения. Некоторые хозяйства роют каналы и устраивают на своих землях незаконные водохранилища.

– Водоохранная зона предна­значена для специального режима хозяйственной деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения и истощения вод. Между тем деятельность отдельных хозяйствующих субъектов в таких зонах негативно влияет на экологию, территории становятся непригодными для обитания животных, – отметил первый заместитель прокурора области Даурен Умаргалиев. – К примеру, в Акжаикском районе крестьянское хозяйство «Марья» практически на берегу реки Кушум разместило загон для сельхозживотных, где содержится около ста голов мелкого рогатого скота, отходы жизнедеятельности которых попадают в водоем. Неорганизованный водопой сельхозживотных также приводит к загрязнению реки. В результате в последние годы сократилось разнообразие птиц, обитающих в пойме реки Кушум и прилегаю­щих к ней водохранилищах. Перестали встречаться редкие и краснокнижные виды, которые ранее обитали в этих местах.

К чему приводит несоблюдение водного законодательства, западноказахстанцы воочию убедились этой весной во время паводка. Причина многочис­ленных подтоплений не только в большой воде, но и в незаконной выдаче земельных участков, на которых ведется строительство жилья и коммерческих объектов. Проведенная проверка показала, что данная негативная практика продолжается. Только в 2022–2023 годах акиматом города Уральска на водоохранных территориях без согласования с уполномоченным органом выдано 30 участков.

Помимо водоохранных зон, источником потенциальной опас­ности для населения являются и гидротехнические ­сооружения (ГТС). В регионе имеется 74 таких объекта, из них 16 – в неудовлетворительном состоянии, у 25 ГТС нет разрешения на спецводопользование.

Несоблюдение правил эксплуа­тации водохранилищ имеет самые плачевные последствия. К примеру, в марте прошлого года в селе Акбулак Бурлинского района из-за несвоевременного сброса необходимого объема воды произошел перелив инженерного сооружения с дальнейшим его разрушением. В итоге 44 жителя села были эвакуированы, четыре дома разрушено, погиб­ло шесть голов скота. В этом году подобный случай произошел в Теректинском районе на Барбастауском водохранилище. Под угрозой подтопления тогда оказались пять сел с населением свыше 6 тыс. человек, половина из них были эвакуированы.

Прокуратура обнаружила, что от деятельности незаконных водопользователей не поступают платежи в бюджет, а зарегист­рированные водопотребители платят по ставкам 2021 года, то есть не производится индексация ставок. Только после вмешательства надзорного органа начата подготовка соответствующего документа.

Водоснабжающие организации порой сами способствуют нерациональному водопользованию со стороны населения и бизнеса. Законодательством Казахстана предусмотрено использование водных ресурсов с применением современных технологий, позволяющих сократить забор воды. Такие же принципы и задачи предусмотрены Концепцией развития системы управления водными ресурсами на 2024–2030 годы. В целях их реализации министром национальной экономики в январе 2021 года издан приказ, обязывающий автомойки использовать оборотное водоснабжение. С момента вступления документа в силу ТОО «Батыс су арнасы» и ГКП «Аксайжылукуат» заключили 14 договоров с предпринимателями, в технических условиях которых отсутствуют требования по установке оборотного водоснабжения.

#ЗКО #проверка #прокуратура #вода

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