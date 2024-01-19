Госсоветник высказался об отправке миротворцев для участия в миссиях ООН

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Ерлан Карин напомнил о том, что сегодня парламент на совместном заседании палат поддержал предложение главы государства о направлении казахстанских военнослужащих для участия в миротворческих миссиях ООН.

«Участие в миротворческой деятельности ООН является важным элементом внешней политики Казахстана, отражающим наш вклад в совместные усилия по предотвращению угрозы войн и конфликтов. Участие Казахстана в миротворческих операциях ООН в течение последних 10 лет помогло поднять престиж и укрепить позиции страны в мире, а также заслужить признательность со стороны ООН и международных партнеров», — считает он.

По мнению госсоветника, немаловажно и то, что участие наших военнослужащих в миротворческих миссиях ООН позволяет эффективно использовать преимущества международного сотрудничества и внешних ресурсов для повышения потенциала и опыта Вооруженных сил.