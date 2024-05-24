«Наше достояние и гордость»: как поклонники поздравляют Димаша Кудайбергена с 30-летием

Lifestyle
121
Дана Аменова
Корреспондент

Сегодня всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген отпразднует юбилей на сольном концерте в Стамбуле, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash/

Накануне исполнитель хита «Любовь уставших лебедей» опубликовал в соцсетях пост с интригующим сообщением для фанатов «Привет, 30! Увидимся вечером в Стамбуле». На кадрах видеоролика знаменитость задувает свечу и оказывается в свете софитов на сцене стадиона.

Поклонники из разных стран в комментариях признались в любви к творчеству артиста и написали ему искренние пожелания. В ожидании концерта Димашу Кудайбергену также поспешили выразить признательность селебрити, в том числе Арман Давлетьяров, Сакен Майгазиев, Димаш Ниязов, а также его родственники и друзья.

«Самый уникальный и драгоценный артист планеты! Бесконечного счастья, любви, исполнения всех целей и мечтаний! Наши сердца с Вами! Это и наш праздник! Отмечаем в ресторане вкусным турецким кебабом и турецким чаем!», «С Днем рождения, наш король!», «Наше достояние и гордость», «С днём рождения великий гений. Поздравляю от всей души! Пусть на творческом и жизненном пути будет всë прекрасно!», - пишут фолловеры.

Напомним, в преддверии 30-летнего юбилея Димаш Кудайберген поделился в соцсетях подробности подготовки к музыкальному шоу.

#поздравление #концерт #юбилей #Димаш Кудайберген #шоу-бизнес #поклонники

Популярное

Все
В фигурном катании появятся новые имена
Забег Tau Jarys: 1 300 участников из 18 стран покорили алматинские горы
Покорять горы и реки с «Джунгарией»
Открыть двери в чудесный мир кино
Почему Алия Молдагулова стала казахской Жанной д’Арк
Он заложил фундамент казахстанской археологии
Спасатели приступили к мониторингу моренных озер
Писатель из Англии чувствует себя казахстанцем
Незакрытая тюрьма. Как Тарас Шевченко провел семь лет в ссылке в Казахстане
Изучение казахского омолаживает мозг
Активисты разъясняют предпринимателям, как правильно оформлять вывески, меню и прейскуранты на государственном языке
У лудомана жизнь – игра. Лечение зависимости требует индивидуального подхода
Сирот и особенных детей учат азам будущей профессии
Мегамост шагает через рукотворное море
Более 200 человек эвакуировали из-за паводка в Атырауской области
Порядка двух миллиардов долларов привлекут в промышленность Шымкента
Законопроект по борьбе с наркопреступностью обсудили на заседании Общественной палаты при Мажилисе
Жители 60 аварийных домов в Астане переедут в новые квартиры в этом году
«Я родом не из детства – из войны...»
Сенаторы вернули в Мажилис закон о снижении закредитованности населения с рядом поправок
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Анастасия Куценко из Кокшетау утверждает: казахский язык не так сложен в изучении, как поначалу кажется
Одно громкое «доколе»?
Министр просвещения встретился с претендентами на «Алтын белгі»
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Боец из Узунколя Сергей Воропаев в фашистском плену не сломился
19 подростков задержаны полицией за участие в наркоторговле с начала года
Уроженка Кении завоевала лицензию на Олимпиаду для Казахстана
Люблю говорить на казахском, а еще больше – петь
Миграционное законодательство решает комплекс проблем
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Территорию, которую ныне занимает Восточный Казахстан, древние греки называли Четвертым углом Ойкумены
Отмена утильсбора подорвет долгосрочное развитие экономики Казахстана – Шарлапаев
Президент назначил акима Мангистауской области
Казахстан заинтересован в поставках во Вьетнам высококачественной сельхозпродукции
Вопросы энергодефицита откладывать нельзя
Представители комиссии «Игр будущего» посетили нашу страну
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Почти 400 фильмов создали в Казахстане за прошлый год
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Успех летчика куется на земле
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Думе предложили запретить в России организацию обращения криптовалют
Депутаты Казахстана и СУАР обсудили вопросы межрегиональной торговли

Читайте также

Nissan выпустит новый аромат с пылью от автомобильных шин
Поклонники Димаша Кудайбергена восхитились масштабами предс…
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъес…
Как выглядит внутри пассажирский лайнер Airbus A380 в люксо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]