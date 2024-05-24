«Наше достояние и гордость»: как поклонники поздравляют Димаша Кудайбергена с 30-летием

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash/

Накануне исполнитель хита «Любовь уставших лебедей» опубликовал в соцсетях пост с интригующим сообщением для фанатов «Привет, 30! Увидимся вечером в Стамбуле». На кадрах видеоролика знаменитость задувает свечу и оказывается в свете софитов на сцене стадиона.

Поклонники из разных стран в комментариях признались в любви к творчеству артиста и написали ему искренние пожелания. В ожидании концерта Димашу Кудайбергену также поспешили выразить признательность селебрити, в том числе Арман Давлетьяров, Сакен Майгазиев, Димаш Ниязов, а также его родственники и друзья.

«Самый уникальный и драгоценный артист планеты! Бесконечного счастья, любви, исполнения всех целей и мечтаний! Наши сердца с Вами! Это и наш праздник! Отмечаем в ресторане вкусным турецким кебабом и турецким чаем!», «С Днем рождения, наш король!», «Наше достояние и гордость», «С днём рождения великий гений. Поздравляю от всей души! Пусть на творческом и жизненном пути будет всë прекрасно!», - пишут фолловеры.

Напомним, в преддверии 30-летнего юбилея Димаш Кудайберген поделился в соцсетях подробности подготовки к музыкальному шоу.