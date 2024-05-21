Поклонники Димаша Кудайбергена восхитились масштабами предстоящего шоу в Турции

Культура, Lifestyle
142
Дана Аменова
Корреспондент

Димаш Кудайберген рассказал в соцсетях о подготовке к юбилейному концерту в Стамбуле, сообщает Kazpravda.kz 

Фото:dimashnews.com

Всемирно известный казахстанский певец опубликовал интригующие кадры со стадиона, где  популярный артист отметит 30-летие.  

«Готовлюсь к своему 30-летию. До выступления осталось четыре дня!»  – написал накануне исполнитель хита «Любовь уставших лебедей».

В комментариях поклонники впечатлились его работоспособностью и пожелали, чтобы концерт прошел на высшем уровне.

«Это будет что-то грандиозное»,  «Шикарный вид, разгон облаков», «Красота необъятная! Под одним небом! Совсем чуть-чуть осталось до праздника твоего и нашего, любимый артист Dears уже в пути. Всё будет просто замечательно!», «Как приятно, когда человек волен самовыражаться, несущийся на крыльях музыки и любви!» написали фолловеры.  

О том, что в мае, в рамках концертного тура Stranger, известный кобызист Олжас Курманбек выступит с Димашем  Кудайбергеном в Венгрии и Турции, можно прочитать здесь. Также ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген представил видеоклип When I’ve Got You в Стамбуле. 

 

#Турция #концерт #юбилей #Димаш Кудайберген #шоу-бизнес

Популярное

Все
Казахстан обыграл Польшу и сохранил место в элите хоккейного ЧМ
В Астане состоялся симпозиум в честь векового юбилея Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова
Не только ужесточение, но и упрощение. На законодательном уровне совершенствуют отношения в области миграции
Посвящается поэту и гражданину
Казахстан – не проходной двор
Что связывает Пушкина с областью Абай?
Как сохранить любовь после многих лет совместной жизни?
Отечественные инвесторы намерены соединить «Шымбулак» и «Ой-Карагай» канатной дорогой
«Тайник-KZ» стал брендом
Фундамент языка закладывается с колыбели
Экспонаты ожили
Служил профессии, чтил силу слова
В Алматинской области усилили борьбу с нелегальными застройщиками
Сначала отремонтируют, потом снесут?
Синергия стратегического партнерства для устойчивого развития страны
Как отечественному бизнесу стать социально-ответственным?
Народный губернатор всегда помнил о своих корнях
Палитра цвета и настроений
Первооткрыватель и звезда первой величины в науке
Мужская и женская сборные Казахстана стали победителями международного турнира Elorda Cup
Предприятия отечественной фармацевтики бьют в набат
Будущее – за казахским языком
Во время намаза мужчина начал избивать рядом стоящего человека
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Героями стали в двадцать лет
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Каждый день спасатели слышат слова благодарности
О чем молчит оружие?
Брачные игры по-итальянски
О расточительстве, исторических спорах и развитии казахского языка
Кадетский класс открыли в честь героя-полицейского
Родоначальнику династии стражей Государственной границы Казахстана Саипу Садыкову исполнилось бы 100 лет
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
Ни проехать, ни пройти
Аким Атырауской области рассказал о развитии Кульсары
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Анастасия Куценко из Кокшетау утверждает: казахский язык не так сложен в изучении, как поначалу кажется
Одно громкое «доколе»?
Без стабильно работающей техники не выполнить ни одну боевую задачу
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Почти 400 фильмов создали в Казахстане за прошлый год
Штурмовики идут в бой с пехотой
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области

Читайте также

День работников культуры и искусства отмечают в Казахстане
Фильм об Ахмете Байтурсынове выходит в прокат
Как сохранить любовь после многих лет совместной жизни?
Экспонаты ожили

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]