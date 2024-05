Поклонники Димаша Кудайбергена восхитились масштабами предстоящего шоу в Турции

Фото:dimashnews.com

Всемирно известный казахстанский певец опубликовал интригующие кадры со стадиона, где популярный артист отметит 30-летие.

«Готовлюсь к своему 30-летию. До выступления осталось четыре дня!» – написал накануне исполнитель хита «Любовь уставших лебедей».

В комментариях поклонники впечатлились его работоспособностью и пожелали, чтобы концерт прошел на высшем уровне.

«Это будет что-то грандиозное» , «Шикарный вид, разгон облаков», «Красота необъятная! Под одним небом! Совсем чуть-чуть осталось до праздника твоего и нашего, любимый артист Dears уже в пути. Всё будет просто замечательно!», «Как приятно, когда человек волен самовыражаться, несущийся на крыльях музыки и любви!» – написали фолловеры.

О том, что в мае, в рамках концертного тура Stranger, известный кобызист Олжас Курманбек выступит с Димашем Кудайбергеном в Венгрии и Турции, можно прочитать здесь. Также ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген представил видеоклип When I’ve Got You в Стамбуле.