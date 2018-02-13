​Наши на пьедестале

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Вчера в столице Мьянмы – городе Нейпьидо завершился чемпионат Азии по велоспорту на шоссе. Нашу страну в соревнованиях представляла команда из 16 молодых гонщиков. Особенно удачно земляки выступили в первые дни соревнований – в индивидуальных гонках на 22,7 км среди юниоров и на 11 км среди юниорок. 18-летние Даниил Пронский и Марина Курносова принесли в копилку сборной РК 2 золотые медали.

Под занавес состязаний Марина Курносова отличилась во второй раз, выиграв бронзовую медаль в групповой гонке. На высшую ступеньку пьедестала почета в ходе чемпионата поднимались также спортсмены Китая, Гонконга, Южной Кореи, Ирана, Японии и Вьетнама, а серебряные и бронзовые медали, помимо представителей этих же стран, получили гонщики из Монголии, Филиппин и Таиланда.

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