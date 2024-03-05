Наследие мастера

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Михаил Тё, Жамбылская область

В таразской художественной галерее состоялась фотовыставка «Өнерім – өмірім», посвященная 120-летию со дня рождения знаменитого мастера кисти Абылхана Кастеева.

фото автора

Выдающийся живописец и график, ставший первым казахским художником-акварелистом и сломавший традиционные каноны, оставил заметный творческий след в сфере отечественного изобразительного искусства. Его талант и необычная техника в свое время поразили многих его современников, как и продолжают удивлять молодежь сегодня.

К юбилейной дате Абылхана Кастеева работники галереи подготовили в первую очередь его фотографии, чтобы посетители смогли не только ближе познакомиться с творчеством, но и прежде всего понять, каким он был человеком, чем жил, что попадало в поле его внимания. По снимкам видно, что автор множества работ о жизни в ауле тепло относился к сельчанам и их нелегкому труду, а из его биографии становится понятно почему. Ведь он сам – выходец из аула, где провел свое детство. Некоторое время ему даже довелось поработать чабаном, вплоть до того момента, когда заметили его талант и отправили на учебу в город.

Дополнили экспозицию фотопортрет художника, а также репродукции и оригиналы его картин. На них Абылхан Кастеев с особым трепетом изобразил быт и обычаи казахов, традиционные игры, перекочевку аулов, повседневные дела, знакомые места… Зрители смогли увидеть реку Талас, дом отдыха в Мерке, аул Керегетас, строительство Турк­сиба, зреющий урожай, а затем его уборку…

– Абылхан Кастеев оставил после себя богатое творческое наследие в виде многочисленной коллекции работ, большая часть из которых хранится в музеях страны, – отметила заведующая галереей областного историко-краеведческого музея Балнур Райкулова. – Они отличаются большими пространствами, особой цветовой гаммой, красотой образов, интересными сюжетами. Произведения Абылхана Кастеева пополнили сокровищницу отечественного и мирового изобразительного искусства, стали образцом для многих его последователей. И самое главное – в работах художника запечатлены эпизоды из истории республики.

#фотовыставка #Абылхан Кастеев #Өнерім – өмірім #120 летие

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