Нацбанк и АРРФР обсуждают разграничение полномочий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Под руководством председателя Национального банка РК Тимура Сулейменова состоялось очередное заседание Совета по финансовой стабильности Республики Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz

В работе совета приняли участие руководители АП, Нацбанка, АРРФР, Минфина, МНЭ, Международного финансового центра «Астана».

Госорганы обсудили подходы к разграничению полномочий Нацбанка и АРРФР в области макропруденциальной политики с учетом рекомендаций, данных Международным валютным фондом в ходе Программы оценки финансового сектора Казахстана (FSAP). Согласно этим рекомендациям, инструменты эффективного воздействия на системные риски должны быть отнесены к прямому контролю макропруденциального органа.

«Членами совета были рассмотрены возможные механизмы и меры по устранению дисбалансов между денежно-кредитной и фискальной политиками в рамках выполнения соответствующего поручения главы государства, озвученного в ходе Послания народу Казахстана. По результатам обсуждения было рекомендовано рассмотреть данный вопрос на совете по экономической политике», – резюмировали участники заседания.

Совет продолжит свою работу по обсуждению актуальных вопросов финансового сектора для содействия обеспечению финансовой стабильности.

Напомним, ранее Нацбанк опубликовал концептуальный документ о макропруденциальной политике, согласно которому акцент в работе с системными рисками будет сделан на банковский сектор.